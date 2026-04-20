Košarka

"Oba puta je bilo teško": Trener Barselone otkrio šta mora da se uradi kako bi se pobedila Zvezda

Časlav Vuković

20. 04. 2026. u 15:45

BARSELONA će u plej-inu Evrolige dočekati Crvenu zvezdu, a trener Katalonaca Ćavi Paskval svestan je da njegov tim igra protiv kvalitetnog protivnika.

Оба пута је било тешко: Тренер Барселоне открио шта мора да се уради како би се победила Звезда

Foto: Photo: Bane T. St

Katalonci su ove sezone oba puta pobedili crveno-bele, ali to nisu uradili nimalo lako.

- Veoma važna utakmica. Cele sezone se borimo za plej-of. Nismo stigli do njega direktno, ali smo obezbedili da prvu utakmicu plej-ina igramo kod kuće. Igramo protiv tima koga smo dvaput pobedili, ali u oba navrata je bilo teško to učiniti - rekao je Paskval.

On je istakao da će i sutrašnji meč biti težak i pozvao je navijače na mobilizaciju.

- Nadajmo se da će "Palata" biti puna naših navijača i da ćemo odigrati dobru utakmicu jer će biti veoma teško pobediti. "Palata" nikada ne razočara. Iako je utorak i četvrt sata kasnije nego obično, potrebne su nam pune tribine, veoma pozitivna atmosfera i uveren sam da će tako i biti.

Svestan je da je ova utakmica biti ili ne biti za Katalonce. Ako izgube takmičenje je završeno.

- Početak utakmice će biti važan. Videćemo da li možemo biti dosledni i igrati sa malom prednošću. U svakom slučaju, moramo biti spremni za svaki scenario, biti čvrsti u našoj igri, izbegavati izgubljene lopte i kontrolisati skokove i odbrambenu tranziciju - zaključio je Paskval.

Utakmica Barselona - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.45 u "Palau Blaugrani". 

