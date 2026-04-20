"Spremni smo, znamo važnost utakmice!" Dobrić pred Barselona - Crvena zvezda u plej-inu Evrolige
Kapiten košarkaša Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je danas da njegova ekipa spremno dočekuje utakmicu protiv Barselone i dodao da "crveno-beli" znaju šta im donosi pobeda protiv španskog kluba.
Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20.45 časova Barseloni u prvom kolu plej-ina Evrolige.
"Imali smo dve teške utakmice protiv njih, ne mogu da kažem da su nas nadigrali. Možemo da igramo sa njima, u pitanju su detalji. Možemo da pobedimo, ako budemo na našem nivou. Izjednačene su ekipe, mala prednost je na njihovoj strani zbog domaćeg terena. Igraju dobru timsku košarku, sa dosta kontakta. Imaju dobar sistem, trenera i igrače. Tu su Klajburn, Panter, Šengelija", rekao je Dobrić na konferenciji za novinare.
On je naveo da će u sutrašnjoj utakmici presuditi energija i koncentracija u bitnim trenucima.
"U poslednje vreme je bilo mnogo tih utakmica koje moraju da se dobiju. Neke smo pobedili, neke izgubili. Dajemo sve od sebe i nadamo se uvek najboljem ishodu. U ovu utakmicu ulazimo sa velikim fokusom, željom, to je ono što je najbitnije. Igramo dugo zajedno, znamo sve sisteme i šta treba da radimo", izjavio je kapiten Crvene zvezde.
Dobrić je istakao da "crveno-beli" razmišljaju samo o predstojećim utakmicama i da se ne osvrću na prethodne mečeve.
"Trudim se da budem fokusiran na utakmicu koja sledi, mislim da je tim fokusiran, zna važnost, znaju šta nam donosi pobeda u Barseloni, potencijalni plej-of. Svi su svesni toga, mislim da je ekipa spremna za takve mečeve, samo da ekipa to energetski isprati, biće u redu. Pokušavamo da odigramo najbolje moguće svaku utakmicu, probamo da izbegnemo povrede", poručio je Dobrić.
Pobednik meča između Zvezde i Barselone igraće za plasman u četvrtfinale Evrolige protiv poraženog iz duela između Panatinaikosa i Monaka.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Komentari (0)