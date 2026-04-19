Obradović šokirao izborom: Ovo je sastav Zvezde za večiti derbi!

Iznenađenje je izostanak jednog od najboljih igrača.

Košarkaši Crvene zvezde "gostuju" Partizanu u novom večitom derbiju ove sezone.

U Top 8 fazi ABA lige, najtrofejniji srpski klubovi odmeriće snagu, posle nedavnog okršaja koji je pripao crno-belima u Evroligi, dok je Zvezda slavila na Jadranu.

Crveno-beli su tražili odlaganje derbija, ali im zahtev nije uslišen ni od strane šampiona, ni od ABA lige.

Zato je bilo veliko pitanje sa kojim će sastavom Saša Obradović ući u ovaj meč. Na kraju se odlučio za sledeće igrače:

Miler Mekintajer, Miljenović, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Nvora, Odželej, Radošić i Moneke.

Šef stručnog štaba crveno-belih, napravio je dve promene u rosteru, za razliku od gostovanja Realu u Madridu prethodnog četvrtka, pa na megdan večitom rivalu neće izaći Džoel Bolomboj i Džered Batler.

Crvena zvezda, podsetimo, već u utorak gostuje Barseloni u Blaugrani, u plej-inu Evrolige.

Ukoliko slave, Obradovićevi izabranici igraće u finalu protiv poraženog iz meča Panatinaikos-Monako.

