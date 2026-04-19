Košarka

Obradović šokirao izborom: Ovo je sastav Zvezde za večiti derbi!

Новости.онлине

19. 04. 2026. u 18:55

Iznenađenje je izostanak jednog od najboljih igrača.

Обрадовић шокирао избором: Ово је састав Звезде за вечити дерби!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde "gostuju" Partizanu u novom večitom derbiju ove sezone.

U Top 8 fazi ABA lige, najtrofejniji srpski klubovi odmeriće snagu, posle nedavnog okršaja koji je pripao crno-belima u Evroligi, dok je Zvezda slavila na Jadranu. 

Crveno-beli su tražili odlaganje derbija, ali im zahtev nije uslišen ni od strane šampiona, ni od ABA lige.

Zato je bilo veliko pitanje sa kojim će sastavom Saša Obradović ući u ovaj meč. Na kraju se odlučio za sledeće igrače:

Miler Mekintajer, Miljenović, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Nvora, Odželej, Radošić i Moneke.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Šef stručnog štaba crveno-belih, napravio je dve promene u rosteru, za razliku od gostovanja Realu u Madridu prethodnog četvrtka, pa na megdan večitom rivalu neće izaći Džoel Bolomboj i Džered Batler.

Crvena zvezda, podsetimo, već u utorak gostuje Barseloni u Blaugrani, u plej-inu Evrolige.

Ukoliko slave, Obradovićevi izabranici igraće u finalu protiv poraženog iz meča Panatinaikos-Monako.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija