Neviđena tranzicija! Crvena Zvezda i Partizan hitno pisali Evroligi

VELIKA pobeda košarke na Starom kontinentu!

Aktuelni prvak Evrope Fenerbahče produžio je saradnju sa Evroligom. Istanbulski klub obavezao se potpisom sa ovom organizacijom na učešće narednih 10 godina. Grčki portal „Eurohoops“ objavio je tekst u kom je objašnjeno da je branilac trofeja Evrolige uveliko započeo taj proces, a da ratifikacija, odnosno formalizacija ugovora treba da bude obavljena na narednom sastanku Borda Evrolige.

U tom tekstu objavljeno je da je saradnja nastavljena na istom sastanku na kom je odlučeno da Evroliga naredne sezone bude u istom formatu kao i ove. To znači – 20 timova, 38 kola ligaške faze, šest mesta za direktan plasman u plej-of i još četiri za plej-in, kao što je to već neko vreme slučaj u NBA šampionatu.

Naime, od ovog utorka ozvaničen je početak tranzicije Evrolige od trenutnih višegodišnjih licenci, koje će biti ukinute, ka modelu timova - franšiza, poput NBA sistema. Ekipe koje budu dobile status franšize imaće stalno mesto u takmičenju "na neodređeno", a Crvena zvezda i Partizan su među prvim timovima koji su stali u red za taj status.

Evroliga je potvrdila da je 10 timova poslalo napismeno prijavu za ulazak u ligu "na neodređeno", a među njima su Crvena zvezda, Partizan, Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Bahčešehir, Dubai, Zenit i Napoli.

Grčki portal "Sport 24", koji je izvor ove informacije, objavio je da su interesovanje pokazali i investitori iz Rima i Londona, s tim da je u pitanju londonski tim koji nema veze sa London Lajonsima, koji su prethodnih godina igrali Evrokup i FIBA Ligu šampiona.

Podsetimo, Crvena zvezda i Partizan igraju ove sezone Evroligu na osnovu trogodišnjih ugovora, koje nezvanično plaćaju 750.000 godišnje.