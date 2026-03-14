NIKOLA TOPIĆ PRAVI ČUDA U AMERICI! Svi pričaju o partiji sjajnog Srbina (VIDEO)

14. 03. 2026. u 10:19

Nakon povratka na teren Nikola Topić igra u odličnoj formi i pokazuje da je pred njim velika karijera.

НИКОЛА ТОПИЋ ПРАВИ ЧУДА У АМЕРИЦИ! Сви причају о партији сјајног Србина (ВИДЕО)

Mladi reprezentativac Srbije bio je jedan od ključnih u pobedi nad Delaver Blu Koutsima u pobedi 135:129. 

Nikola Topić je meč počeo u starnoj petorci, a na terenu je proveo 24 minuta. Susret je završio sa 11 poena uz devet asistencija. 

Iz igre je šutirao 3/7, dok je sa linije penala bio nepogrešiv (2/2), uz dodata dva skoka i jednu ukradenu loptu.
Otkako se vratio takmičarskoj košarci, Nikola je odigrao šest mečeva uz impresivan prosek od 19,2 poena, 7,2 asistencije i tri skoka po utakmici. 

Ovi brojevi dobijaju na težini kada se podseti na herojsku borbu koju je Topić dobio van terena, vrativši se profesionalnom sportu nakon dugog oporavka i teške bitke sa rakom testisa.

„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih