NIKOLA TOPIĆ PRAVI ČUDA U AMERICI! Svi pričaju o partiji sjajnog Srbina (VIDEO)
Nakon povratka na teren Nikola Topić igra u odličnoj formi i pokazuje da je pred njim velika karijera.
Mladi reprezentativac Srbije bio je jedan od ključnih u pobedi nad Delaver Blu Koutsima u pobedi 135:129.
Nikola Topić je meč počeo u starnoj petorci, a na terenu je proveo 24 minuta. Susret je završio sa 11 poena uz devet asistencija.
Iz igre je šutirao 3/7, dok je sa linije penala bio nepogrešiv (2/2), uz dodata dva skoka i jednu ukradenu loptu.
Otkako se vratio takmičarskoj košarci, Nikola je odigrao šest mečeva uz impresivan prosek od 19,2 poena, 7,2 asistencije i tri skoka po utakmici.
Ovi brojevi dobijaju na težini kada se podseti na herojsku borbu koju je Topić dobio van terena, vrativši se profesionalnom sportu nakon dugog oporavka i teške bitke sa rakom testisa.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
SRBIN PREUZEO "VRUĆ KROMPIR": Rajković na klupi posrnulog hrvatskog velikana
14. 03. 2026. u 12:55
TRESLA SE ARENA! Potez za pamćenje Nvore digao je sve zezdaše na noge! (VIDEO)
14. 03. 2026. u 11:58
BORBA ZA SKUDETO SE ZAHUKTAVA: Inter ne sme sebi dozvoliti novi "kiks", ali Boginja provincije se neće predati bez velike borbe
POSLE teških poraza u poslednjim mečevima, Inter i Atalanta pokušaće da se vrate na pobednički kolosek u velikom lombardiskom derbiju Serije A koji će od 15 časova biti odigran danas na "Đuzepe Meaci".
14. 03. 2026. u 07:20
KARLOS ALKARAZ RAZBIO NOVAKA! Đoković ne može da dođe sebi! "Ja sam u fazonu - ŠTA SE OVDE DEŠAVA?!"
Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.
11. 03. 2026. u 20:06
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
