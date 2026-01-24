DAN NAKON POBEDE NAD HAPOELOM: Partizan potpisao centra (FOTO)
PARTIZAN je veče nakon što je u Minhenu kao domaćin pobedio Hapoel iako je gubio 27 poena, dobio i novo pojačanje.
Reč je o Nikoli Đuroviću, talentovanom centru rođenom 2009. godine, visok je 207 cm, a kako prenosi stranica "PBG Njuz" on je potpisao profesionalni ugovor sa klubom.
- Po mnogima najtalentovaniji igrač koji poslednjih godina stasava u Partizanovoj košarkaškoj akademiji, krilni centar Nikola Djurović, potpisao je profesionalni ugovor - navodi se u objavi.
Juče je o tome govorio i Ostoja Mijailović, da Partizan treba da vrati domaće igrače u identitet crno-belih.
- Bitno je za identitet Partizana, nije prirodno da ima 11 stranaca. Radimo na tome da dovedemo domaće igrače, radićemo na tome da maksimalno rekonstrušemo sistem, svesni smo da ćemo cene karata biti manje. Moramo da pravimo nove Divce, nove Paspalje - izjavio je Ostoja Mijailović.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
