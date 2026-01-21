OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI DA ČUJU: Poznato stanje Karsena Edvardsa pred meč Virtus - Crvena zvezda
Košarkaši Crvene zvezde gostovaće Virtusu u Bolonji u 24. kolu Evrolige. Trener italijanskog tima Duško Ivanović će u tom meču, po svemu sudeći, moći da računa na najboljeg košarkaša ekipe, Karsena Edvardsa.
Bivši igrač Bajerna se povredio na prvenstvenoj utakmici Virtusa sa Trevizom, ali kako su preneli Italijanski mediji, pregledi su pokazali da povreda nije ozbiljnije prirode.
Kako se navodi, Edvards je tada zadobio "kontuziju glutealne regije", ali se brzo oporavio.
Na raspolaganju Dušku Ivanoviću definitivno neće biti Luka Vildosa i Alen Smailagić.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
21. 01. 2026. u 08:34
ŠTA BI? Ceo svet bruji o potezu Olge Danilović nakon eliminacije sa Australijan opena
21. 01. 2026. u 08:10
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!
Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026, čiji je domaćin Beograd, tiču se vaterpolo reprezentacije Srbije.
21. 01. 2026. u 19:22
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)