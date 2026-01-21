Košarka

OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI DA ČUJU: Poznato stanje Karsena Edvardsa pred meč Virtus - Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće Virtusu u Bolonji u 24. kolu Evrolige. Trener italijanskog tima Duško Ivanović će u tom meču, po svemu sudeći, moći da računa na najboljeg košarkaša ekipe, Karsena Edvardsa.

Bivši igrač Bajerna se povredio na prvenstvenoj utakmici Virtusa sa Trevizom, ali kako su preneli Italijanski mediji, pregledi su pokazali da povreda nije ozbiljnije prirode.

Kako se navodi, Edvards je tada zadobio "kontuziju glutealne regije", ali se brzo oporavio.

Na raspolaganju Dušku Ivanoviću definitivno neće biti Luka Vildosa i Alen Smailagić.

