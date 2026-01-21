VELIKO POJAČANJE U VILERBANU: Asvel dogovorio transfer bivšeg košarkaša Partizana

Jedna od najlošijih ekipa Evrolige, Asvel, dobiće veliko pojačanje za nastavak sezone.

FOTO: KK Partizan

Naime, kako prenosi SDNA, novi igrač ekipe iz Vilerbana će postati nekadašnji košarkaš Partizana - Brajan Angola.

Angola je ove sezone igrao sjajno u dresu Gran Kanarije i bio je jedan od lidera ovog tima.

Nekadašnji košarkaš crno-belih koji u Partizanu nije ostavio dubok trag je u toku sezone u FIBA Ligi šampiona bio izvanredan, na šest mečeva imao je prosek od 13.2 poena uz 3.3 asistencije i 3.2 skoka, dok je prosečno provodio na parketu 20 minuta.

