VELIKO POJAČANJE U VILERBANU: Asvel dogovorio transfer bivšeg košarkaša Partizana
Jedna od najlošijih ekipa Evrolige, Asvel, dobiće veliko pojačanje za nastavak sezone.
Naime, kako prenosi SDNA, novi igrač ekipe iz Vilerbana će postati nekadašnji košarkaš Partizana - Brajan Angola.
Angola je ove sezone igrao sjajno u dresu Gran Kanarije i bio je jedan od lidera ovog tima.
Nekadašnji košarkaš crno-belih koji u Partizanu nije ostavio dubok trag je u toku sezone u FIBA Ligi šampiona bio izvanredan, na šest mečeva imao je prosek od 13.2 poena uz 3.3 asistencije i 3.2 skoka, dok je prosečno provodio na parketu 20 minuta.
