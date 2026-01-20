"IGRAČI SU SHVATILI..." Penjaroja o pobedi Partizana u Nemačkoj nad Bajernom
KOŠARKAŠI Partizana pobedili su Bajern u Minhenu rezultatom 63:67. Bila je to prva evroligaška pobeda trenera Džoana Penjaroje na klupi crno-belih, a nakon meča Španac je izneo utiske.
Trener crno-belih govorio je za Euroleague.tv, bio je vidno zadovoljan učinjenim.
- Mislim da smo igrali solidnu utakmicu. Imali smo probleme sa izgubljenim loptama, ali smo imali konstantnu odbranu i kontrolisali ritam. Zaslužili smo pobedu. Srećan sam što su igrači shvatili kako moramo da igramo da bismo pobedili - rekao je i dodao:
- Sada imamo malo vremena da uživamo i spremimo se za naredni meč. Bilo je jasno da smo imali problema kadrovskih, ali sada nećemo o tome, uživamo u proslavi.
