uživoNBA LIGA ZATEČENA: Jedan od najboljih košarkaša zbog teške povrede naprasno završio sezonu (UZNEMIRUJUĆI VIDEO SNIMAK)
Najnovije vesti iz košarke - nisu dobre.
Naime, košarkaš Golden Stejta Džimi Batler odsustvovaće do kraja sezone zbog povrede desnog kolena, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).
Američki mediji navode da je Batler pokidao prednje ukrštene ligamente desnog kolena na današnjoj utakmici protiv Majamija.
Košarkaš Golden Stejta se povredio u trećoj četvrtini meča protiv ekipe Hita (135:112).
"Batler je posle utakmice uradio magnetnu rezonancu desnog kolena, koja je potvrdila rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta", rekli su izvori za I-Es-Pi-En.
Sledi snimak pomenute Batlerove teške povrede.
Imajući u vidu da je u pitanju snimak uznemirujuće sadržine, molimo one kojima bi gledanje takvog sadržaja mogao da naškodi zdravlju - da ga ne emitiju na svojim uređajima.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan
Preporučujemo
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?
20. 01. 2026. u 16:41
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)