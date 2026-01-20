Košarka

NBA LIGA ZATEČENA: Jedan od najboljih košarkaša zbog teške povrede naprasno završio sezonu (UZNEMIRUJUĆI VIDEO SNIMAK)

Новости онлине

20. 01. 2026. u 20:55

Najnovije vesti iz košarke - nisu dobre.

НБА ЛИГА ЗАТЕЧЕНА: Један од најбољих кошаркаша због тешке повреде напрасно завршио сезону (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО СНИМАК)

FOTO: Profimedia

Naime, košarkaš Golden Stejta Džimi Batler odsustvovaće do kraja sezone zbog povrede desnog kolena, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).


Američki mediji navode da je Batler pokidao prednje ukrštene ligamente desnog kolena na današnjoj utakmici protiv Majamija.

Košarkaš Golden Stejta se povredio u trećoj četvrtini meča protiv ekipe Hita (135:112).


"Batler je posle utakmice uradio magnetnu rezonancu desnog kolena, koja je potvrdila rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta", rekli su izvori za I-Es-Pi-En.


Batler je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi odigrao 38 utakmica, a prosečno je beležio 20 poena, 5,6 skokova i 4,9 asistencija po meču.

Sledi snimak pomenute Batlerove teške povrede.

Imajući u vidu da je u pitanju snimak uznemirujuće sadržine, molimo one kojima bi gledanje takvog sadržaja mogao da naškodi zdravlju - da ga ne emitiju na svojim uređajima.

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu

ŠOK u „Areni“. Vaterpolisti su prvi put poklekli na Evropskom prvenstvu. „Delfini“ su u meču bez takmičarskog značaja dopustili Crnogorcima da ih neprijatno iznenade (13:15 – 6:5, 4:3, 2:4, 1:3) i opomenu pred polufinale. Srbi će se u petak (17.00 ili 20.30) za ulazak u finale boriti sa boljim iz sutrašnjeg duela Hrvatske i Italije.

20. 01. 2026. u 22:56

