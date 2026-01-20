Najnovije vesti iz košarke - nisu dobre.

Naime, košarkaš Golden Stejta Džimi Batler odsustvovaće do kraja sezone zbog povrede desnog kolena, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).



Američki mediji navode da je Batler pokidao prednje ukrštene ligamente desnog kolena na današnjoj utakmici protiv Majamija.

Košarkaš Golden Stejta se povredio u trećoj četvrtini meča protiv ekipe Hita (135:112).



"Batler je posle utakmice uradio magnetnu rezonancu desnog kolena, koja je potvrdila rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta", rekli su izvori za I-Es-Pi-En.





Sledi snimak pomenute Batlerove teške povrede.

Imajući u vidu da je u pitanju snimak uznemirujuće sadržine, molimo one kojima bi gledanje takvog sadržaja mogao da naškodi zdravlju - da ga ne emitiju na svojim uređajima.

🚨 Se confirma lo peor: Jimmy Butler sufrió anoche una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla



Se perderá lo que resta de temporada



💔pic.twitter.com/0Tg0gqBC1U — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 20, 2026

