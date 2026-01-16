"USKORO ĆE OSKAR" Komentator isprozivao Gudurića, zbog ovog poteza nije mogao da mu prećuti (VIDEO)
Tokom utakmice Armanija i Crvene zvezde viđena je jedna nesvakidašnja situacija a glavnu ulogu dobio je Marko Gudurić.
Ekipa sa Malog Kalemegdana sinoć je u Milanu režirala veliki preokret i slavila protiv Armanija rezultatom 104:96 u okviru 22. kola Evrolige.
U uzbudljivoj utakmici posebno se istakao jedan detalj. Pre svega zbog reakcije komentatora koji je radio prenos za elitno evropsko takmičenje.
Sporna situacija dogodila se na samom startu poslednje četvrtine, u trenutku kada se Gudurić dobro postavio i iznudio faul u napadu Kalinića.
Komentator je bio uveren da je srpski reprezentativac preuveličao kontakt i praktično „odglumio“ faul, što je jasno i ironično prokomentarisao tokom uključenja uživo.
- Okej. Gudurić pada. U toku je dodela nagrada u Holivudu. Propustio si 'Zlatni globus' prošle nedelje. Uskoro će Oskar - rekao je komentator.
