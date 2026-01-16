Košarka

"USKORO ĆE OSKAR" Komentator isprozivao Gudurića, zbog ovog poteza nije mogao da mu prećuti (VIDEO)

Новости онлајн

16. 01. 2026. u 08:58

Tokom utakmice Armanija i Crvene zvezde viđena je jedna nesvakidašnja situacija a glavnu ulogu dobio je Marko Gudurić.

УСКОРО ЋЕ ОСКАР Коментатор испрозивао Гудурића, због овог потеза није могао да му прећути (ВИДЕО)

FOTO: M. Vukadinović

Ekipa sa Malog Kalemegdana sinoć je u Milanu režirala veliki preokret i slavila protiv Armanija rezultatom 104:96 u okviru 22. kola Evrolige. 

U uzbudljivoj utakmici posebno se istakao jedan detalj. Pre svega zbog reakcije komentatora koji je radio prenos za elitno evropsko takmičenje. 

Sporna situacija dogodila se na samom startu poslednje četvrtine, u trenutku kada se Gudurić dobro postavio i iznudio faul u napadu Kalinića. 

Komentator je bio uveren da je srpski reprezentativac preuveličao kontakt i praktično „odglumio“ faul, što je jasno i ironično prokomentarisao tokom uključenja uživo.

- Okej. Gudurić pada. U toku je dodela nagrada u Holivudu. Propustio si 'Zlatni globus' prošle nedelje. Uskoro će Oskar - rekao je komentator.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva