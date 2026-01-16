"USKORO ĆE OSKAR" Komentator isprozivao Gudurića, zbog ovog poteza nije mogao da mu prećuti (VIDEO)

Tokom utakmice Armanija i Crvene zvezde viđena je jedna nesvakidašnja situacija a glavnu ulogu dobio je Marko Gudurić.

FOTO: M. Vukadinović

Ekipa sa Malog Kalemegdana sinoć je u Milanu režirala veliki preokret i slavila protiv Armanija rezultatom 104:96 u okviru 22. kola Evrolige.

U uzbudljivoj utakmici posebno se istakao jedan detalj. Pre svega zbog reakcije komentatora koji je radio prenos za elitno evropsko takmičenje.

Sporna situacija dogodila se na samom startu poslednje četvrtine, u trenutku kada se Gudurić dobro postavio i iznudio faul u napadu Kalinića.

EuroLeague TV commentator goes BRUTAL on Marko Guduric winning the foul by Nikola Kalinic



"It is award season in Hollywood. You had the Golden Globes last week. The Oscars are coming up soon"



🙃 pic.twitter.com/0bHuySsaER — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 15, 2026

Komentator je bio uveren da je srpski reprezentativac preuveličao kontakt i praktično „odglumio“ faul, što je jasno i ironično prokomentarisao tokom uključenja uživo.

- Okej. Gudurić pada. U toku je dodela nagrada u Holivudu. Propustio si 'Zlatni globus' prošle nedelje. Uskoro će Oskar - rekao je komentator.

