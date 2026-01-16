STRAVIČNO: Košarkaš (20) upucan u glavu

Mladi košarkaš Univerziteta Fisk Andre Bel (20) tragično je izgubio život u pucnjavi koja se dogodila u Nešvilu, potvrdila je lokalna policija.

Foto Pixabay free images

Prema zvaničnim informacijama, do incidenta je došlo nakon što je Bel, u društvu dvojice prijatelja, napustio jedan gimnastički događaj i ušao u automobil. Ubrzo potom, na njihovo vozilo otvorena je vatra iz drugog automobila koji se kretao istom saobraćajnicom.

Kako se navodi u policijskom izveštaju, Belov automobil je nakon pucnjave usporio i nakratko se vratio u saobraćaj, pre nego što je udario u crveni pikap. Vozilo iz kojeg je pucano, tamni "Sedan", nastavilo je kretanje i udaljilo se sa lica mesta.

Mladi košarkaš zadobio je prostrelnu ranu u predelu glave i hitno je prevezen u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt. Lekari su pokušali da mu spasu život, ali je, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminuo od zadobijenih povreda.

20-year-old college hoops player Andre Bell killed in highway shooting https://t.co/mKJYCBaO7X pic.twitter.com/YqPyH3BgXg — New York Post (@nypost) January 13, 2026

Prijatelji koji su se nalazili sa Belom u trenutku napada izjavili su policiji da su u tom momentu gledali u svoje telefone, te da su pucnje primetili tek kada su se začuli hici. Motiv napada zasad nije poznat.

Policija Nešvila je pokrenula opsežnu istragu i intenzivno traga za osobama koje su učestvovale u ovom tragičnom događaju.

U međuvremenu, od stradalog mladića oprostio se glavni trener košarkaške ekipe Univerziteta Fisk Džeremaja Kračer.

"Andre Bel je bio ključna figura našeg košarkaškog tima, ali pamtićemo ga pre svega po zaraznom osmehu, toploj ličnosti i jedinstvenoj sposobnosti da svaki prostor ispuni toplinom. Sada osećamo duboko odsustvo u našem programu, ali još važnije, osećamo dubok bol u srcima. Užasno će nam nedostajati. Naše misli i molitve su uz njegovu porodicu i decu u njegovoj familiji, kao i uz sve u Nešvilu koji su se ugledali na njega", napisao je trener Kračer.

