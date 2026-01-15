PARTIZAN OSLABLJEN U LAKTAŠIMA: Penjaroja otkrio koja dva košarkaša propuštaju duel sa Igokeom
PARTIZAN je doživo debakl u Evroligi. Crno-beli su u Beogradu poraženi od Olimpijakosa (104:66). Sad se okreću obavezana u ABA ligi, u kojoj nemaju problema. Sledi duel sa Igokeom. To je odložena utakmica 7. kola regionalnog takmičenja.
Trener kluba iz Humske Đoan Penjaroja, svestan je da njegovu ekipu očekuje teško gostovanje.
- Očekuje nas teško gostovanje protiv kvalitetne ekipe koja igra veoma dobro - rekao je Penjaroja.
Crno-beli će biti dodatno oslavljeni u Laktašima. U timu neće biti Kamerona Pejna i Toenja Džekirija.
- Nije izgovor, ali imamo određene probleme, jer na raspolaganju nećemo imati dvojicu novih igrača: Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija. Zato moramo da se dobro pripremimo i da se takmičimo na mnogo višem nivou protiv zaista kvalitetnog tima.
Košarkaš Partizana Arijan Lakić izjavio je da će crno-beli ići korak po korak.
- Ne smemo da žurimo niti da razmišljamo o jučerašnjem porazu u Evroligi, već moramo da guramo dalje. Igokea je odlična ekipa, što su nedavno pokazali pobedom protiv Kluža. Moramo dobro da se pripremimo i da budemo maksimalno fokusirani na tu utakmicu, jer nam je izuzetno važna, kao i svaka u ABA ligi. Voleo bih da dođe što više naših navijača, kao i prošle godine, kada je atmosfera bila zaista jedinstvena. Naš cilj je da razmišljamo samo o tome kako da budemo što bolji na terenu - istakao je Lakić.
Košarkaši Partizana se nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A regionalnog takmičenja sa učinkom 11-1, dok je Igokea na četvrtoj poziciji sa 7-4.
Podsetimo, utakmica Igokea - Partizan igra se u petak od 19 časova.
