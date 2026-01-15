REGION TUGUJE! Preminula košarkaška legenda koja će ostati upamćena po jednom...
TUŽNE vesti potresle su košarkaški svet. Preminuo je Ante Grgurević (51), igračka i trenerska legenda KK Splita.
Grgurevića opisuju kao borbenog, srčanog i beskompromisnog, zbog čega je bio miljenik publike gde god da je igrao.
Rođen je 13. avgusta 1975. godine u Splitu. Igrao je na poziciji centra iako je bio visok "samo" 197 cm.
Najveći deo karijere proveo je u KK Splitu, a igrao je još u Švajcarskoj, Italiji, Sloveniji, Grčkoj i na Kipru.
Odmah po završetku igračke karijere 2012. godine priključio se KK Split kao pomoćni trener.
Od 2019. godine imenovan je za glavnog trenera.
Ostaće upamćen po potezu iz 2019. godine kada je na utakmici protiv Gorice odlučio da ne dozvoli Majku Kobinsu da se vrati u igru nakon što je pre toga izgubio svest. Stavio je zdravlje igrača ispred rezultata, a tada je zbog toga dobio poštovanje sportske javnosti.
Preporučujemo
PARTIZAN UBEDLjIV U ABA LIGI: Crno-beli razbili Igokeu i nastavili seriju pobeda
16. 01. 2026. u 20:45
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)