REGION TUGUJE! Preminula košarkaška legenda koja će ostati upamćena po jednom...

TUŽNE vesti potresle su košarkaški svet. Preminuo je Ante Grgurević (51), igračka i trenerska legenda KK Splita.

FOTO: Depositphotos

Grgurevića opisuju kao borbenog, srčanog i beskompromisnog, zbog čega je bio miljenik publike gde god da je igrao.

Rođen je 13. avgusta 1975. godine u Splitu. Igrao je na poziciji centra iako je bio visok "samo" 197 cm.

Najveći deo karijere proveo je u KK Splitu, a igrao je još u Švajcarskoj, Italiji, Sloveniji, Grčkoj i na Kipru.

Odmah po završetku igračke karijere 2012. godine priključio se KK Split kao pomoćni trener.

Od 2019. godine imenovan je za glavnog trenera.

Ostaće upamćen po potezu iz 2019. godine kada je na utakmici protiv Gorice odlučio da ne dozvoli Majku Kobinsu da se vrati u igru nakon što je pre toga izgubio svest. Stavio je zdravlje igrača ispred rezultata, a tada je zbog toga dobio poštovanje sportske javnosti.