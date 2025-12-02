GUDURIĆ VAN TERENA: Reprezentativac Srbije zbog povrede propušta naredne mečeve Milana

Srpski igrač i košarkaš Olimpije iz Milana, Marko Gudurić, zbog povrede neće moći da pomogne ekipi u mečevima koji slede.

FOTO: M. Vukadinović

Trener Đuzepe Poeta je izjavio da će Gudurić pauzirati dva meča (Trento u ligi i Baskoniju u Evroligi) zbog povrede koju je zadobio tokom leta.

Njegovo odsustvo je deo plana oporavka od problema koji je imao tokom pauze, kada se borio sa upalom tetive.

