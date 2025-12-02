EUFORIJA NAVIJAČA PRED BARSELONU: Zvezda rasprodala sve ulaznice za manje od 10 minuta
KK Crvena zvezda i Barselona sastaće se u petak od 20.00 časova u beogradskoj "Areni" a sve ulaznice za ovaj meč planule su za manje od 10 minuta.
. Za samo devet minuta planule su sve ulaznice u slobodnoj prodaji, od mesta kraj terena do nivoa 400.
Velika euforija vlada među pristalicama crveno-belih pošto Zvezda igra fenomenalno u ovoj sezoni Evrolige.
