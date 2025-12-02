Košarka

EUFORIJA NAVIJAČA PRED BARSELONU: Zvezda rasprodala sve ulaznice za manje od 10 minuta

Filip Milošević

02. 12. 2025. u 15:30

KK Crvena zvezda i Barselona sastaće se u petak od 20.00 časova u beogradskoj "Areni" a sve ulaznice za ovaj meč planule su za manje od 10 minuta.

ЕУФОРИЈА НАВИЈАЧА ПРЕД БАРСЕЛОНУ: Звезда распродала све улазнице за мање од 10 минута

FOTO: FK Crvena zvezda

. Za samo devet minuta planule su sve ulaznice u slobodnoj prodaji, od mesta kraj terena do nivoa 400.

Velika euforija vlada među pristalicama crveno-belih pošto Zvezda igra fenomenalno u ovoj sezoni Evrolige.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose