EUFORIJA NAVIJAČA PRED BARSELONU: Zvezda rasprodala sve ulaznice za manje od 10 minuta

KK Crvena zvezda i Barselona sastaće se u petak od 20.00 časova u beogradskoj "Areni" a sve ulaznice za ovaj meč planule su za manje od 10 minuta.

FOTO: FK Crvena zvezda

. Za samo devet minuta planule su sve ulaznice u slobodnoj prodaji, od mesta kraj terena do nivoa 400.

Velika euforija vlada među pristalicama crveno-belih pošto Zvezda igra fenomenalno u ovoj sezoni Evrolige.

