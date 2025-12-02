SADA JE SVE JASNO! Evo ko je zamenio Željka Obradovića na klupi Partizana

Nakon što je Željko Obradović napustio Partizan, crno-beli su bili u potrazi za novim trenerom, a epilog je novi/stari šef stručnog štaba Andrea Trinkijeri.

M. Vukadinović

Kako saznaje Sport klub, crno-beli su se već dogovorili sa italijanskim stručnjakom u vezi sa uslovima buduće saradnje, a za njeno ozvaničenje čeka se najpovoljniji trenutak.

Trinkijeri je već bio u Partizanu, od 2018. do 2020. i tim je bio u odličnoj situaciji u ABA ligi i Evrokupu pre nego što je Korona virus prekinuo sezonu i možda sprečio "parni valjak" da dođe do pehara u drugom po veličini evropskom takmičenju.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu