JAČI I OD POVREDE! Nikola Jokić odigrao savršenu utakmicu (VIDEO)
Košarkaši Denver nagetsa savladali su Finiks sanse rezultatom 130:112, zabeleživši svoju 14. pobedu od početka sezone.
Ekipa Dejvida Adelmana uspela je da se trgne posle tesnog poraza od San Antonija i u drugoj utakmici u dva dana upiše vredan trijumf. Pred ovaj meč bilo je upitno hoće li Nikola Jokić igrati zbog povrede, stavljen je na listu povređenih kao "upitan", ali je ipak smogao snage da igra i dominira.
Vodio je Denver tokom najvećeg dela meča, a razlika je rasla kako se meč bližio kraju, te nisu imali problema u završnici.
Finiks je započeo duel serijom 8:0, ali je nakon toga dopustio rivalu da se brzo vrati i preuzme kontrolu.
Neizvesno je bilo do sredine treće deonice, kada su Nagetsi napravili ogromnu razliku, koju tim iz Arizone nije mogao da ugrozi.
Denver je pogodio i više od polovine šutnutih trojki (22/38), a zanimljivo je da su imali isti broj pokušaja i pogodaka za dva poena.
Nikola Jokić je tradicionalno bio najefikasniji u svom timu sa 26 poena, čemu je dodao devet skokova i deset asistencija. Iz igre je šutirao 7/7, a promašio je samo jedno od 11 izvedenih slobodnih bacanja.
Pratio ga je Džamal Mari sa 24 poena, a Tim Hardavej Džunior je dodao poen manje. Spenser Džons je ubacio 16, a Kem Džonson 15 poena.
Finiks je predvodio Dilon Bruks sa 27 poena, dok je Devin Buker ubacio tri manje, Rojs O'Nil je dodao 15, Kolin Gilespi 12 poena.
Denver svoj naredni meč igra u noći između ponedeljka i utorka protiv Dalas maveriksa.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
HRVATI U PANICI! Ne mogu da veruju šta su im Amerikanci uradili...
28. 11. 2025. u 21:58
NIKOLA JOKIĆ PREŠAO IGRICU: Potez srpskog asa ostavio bez daha ceo svet (VIDEO)
29. 11. 2025. u 08:58
"KRALj" LEBRON SE POKLONIO NIKOLI: Jokić je najdominantniji igrač, on radi sve!
29. 11. 2025. u 08:31
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)