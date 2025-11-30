JAČI I OD POVREDE! Nikola Jokić odigrao savršenu utakmicu (VIDEO)

Košarkaši Denver nagetsa savladali su Finiks sanse rezultatom 130:112, zabeleživši svoju 14. pobedu od početka sezone.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa Dejvida Adelmana uspela je da se trgne posle tesnog poraza od San Antonija i u drugoj utakmici u dva dana upiše vredan trijumf. Pred ovaj meč bilo je upitno hoće li Nikola Jokić igrati zbog povrede, stavljen je na listu povređenih kao "upitan", ali je ipak smogao snage da igra i dominira.

Vodio je Denver tokom najvećeg dela meča, a razlika je rasla kako se meč bližio kraju, te nisu imali problema u završnici.

Finiks je započeo duel serijom 8:0, ali je nakon toga dopustio rivalu da se brzo vrati i preuzme kontrolu.

Neizvesno je bilo do sredine treće deonice, kada su Nagetsi napravili ogromnu razliku, koju tim iz Arizone nije mogao da ugrozi.

Denver je pogodio i više od polovine šutnutih trojki (22/38), a zanimljivo je da su imali isti broj pokušaja i pogodaka za dva poena.

Nikola Jokić je tradicionalno bio najefikasniji u svom timu sa 26 poena, čemu je dodao devet skokova i deset asistencija. Iz igre je šutirao 7/7, a promašio je samo jedno od 11 izvedenih slobodnih bacanja.

Joker's performance in DEN's W tonight? EFFICIENT.



⚒️ 26 PTS

⚒️ 10 AST

⚒️ 9 REB

⚒️ 2-2 3PM

⚒️ 7-7 FGM

⚒️ 10-11 FTM



It was the 3rd time in Joker's regular season career where he totaled 25+ PTS while shooting 100% from the floor!



Only Wilt Chamberlain (7) has more in NBA… pic.twitter.com/JxzHh2yO0G — NBA (@NBA) November 30, 2025

Pratio ga je Džamal Mari sa 24 poena, a Tim Hardavej Džunior je dodao poen manje. Spenser Džons je ubacio 16, a Kem Džonson 15 poena.

Finiks je predvodio Dilon Bruks sa 27 poena, dok je Devin Buker ubacio tri manje, Rojs O'Nil je dodao 15, Kolin Gilespi 12 poena.

Denver svoj naredni meč igra u noći između ponedeljka i utorka protiv Dalas maveriksa.

