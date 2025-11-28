Košarka

NAVIJAČI PARTIZANA SU ZGROŽENI! Stigle loše vesti u Humsku

Новости онлине

28. 11. 2025. u 10:19

OVO se neće svideti pristalicama šampiona Srbije!

НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА СУ ЗГРОЖЕНИ! Стигле лоше вести у Хумску

FOTO: N. Skenderija

Naime, Evroliga je saopštila da je Partizan kažnjen sa 40.000 evra zbog niza incidenata tokom duela 12. kola protiv Fenerbahčea, a klub je dodatno stavljen pod uslovnu meru koja predviđa moguće ograničenje kapaciteta Arene na jednom meču – do 80%, uz zatvaranje određenih sektora – ukoliko se prekršaji ponove.

Do kazne je došlo nakon što su u Beogradskoj areni zabeleženi različiti incidenti, među kojima je najviše pažnje privukao transparent sa ilustracijom smrti sultana Murata, koju je prema predanju izveo Miloš Obilić.

FOTO: Ataimages

 

U zvaničnom saopštenju Evrolige navodi se:

– Partizan je kažnjen novčanom kaznom od 40.000 evra i zabranom igranja utakmice sa ograničenim kapacitetom od 80 odsto, uključujući zatvaranje određenih sektora, zbog višestrukih incidenata koje su izazvali njegovi navijači tokom utakmice Partizan – Fenerbahče, prema članu 29.1.f) i 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige. Ograničenje kapaciteta arene je uslovno suspendovano tokom sezone 2025-26 u skladu sa članom 8 Disciplinskog kodeksa i biće sprovedeno u slučaju da klub počini novi prekršaj člana 29.1.f) – stoji između ostalog u odluci Disciplinske komisije.

Kazne su izrečene i drugim akterima: Silvain Francisko, igrač Žalgirisa, mora da plati 5.000 evra zbog komentara na račun suđenja u duelu sa Real Madridom, dok je trener Cedevita Olimpije, Zvezdan Mitrović, delimično uspeo u svojoj žalbi, pa mu je kazna zbog nedoličnog ophođenja prema sudijama smanjena sa 6.000 na 5.000 evra.

Evroliga je još jednom naglasila da će strogo sprovoditi disciplinska pravila, kao i da se od svih klubova i igrača očekuje maksimalno poštovanje propisa kako bi se slične situacije ubuduće izbegle.

