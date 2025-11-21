"TREBA DA VAS BUDE SRAMOTA!" Oglasio se Filip Petrušev, imao poruku za novinare (FOTO)

Filip Petrušev (25) hitno se oglasio na Instagramu zbog izjave koja je loše preneta od strane pojedinih medija.

On je odradio intervju sa novinarkom Dorom Panteli i tom prilikom ga je pitala da li bi kao bivši igrač Crvene zvezde i Olimpijakosa možda jednog dana zaigrao za Partizan ili Panatinaikos.

Nije mu se dopalo kako je to preneto, posebno zbog toga što je deo izvučen iz konteksta, pa je zato odlučio da reaguje na društvenim mrežama.

- Svi koji su preneli samo deo moje izjave i time potpuno promenili njeno značenje - treba da vas bude sramota. Ovo radite po ko zna koji put. Prenesite ceo odgovor i videćete da je poruka sasvim drugačija. Ovaj deo koji ste objavili zapravo je nastavak moje priče o tome da li bih se nekada vratio u neki od timova u kojima sam igrao prethodnih sezona i nema nikakve veze sa dve ekipe za koje nikada nisam profesionalno igrao - naveo je Petrušev.

Zatim je imao jasnu poruku za sve one koji su to uradili.

- Ne praktikujem da se ovako i uopšte oglašavam u vezi medija, ali s obzirom da nemate ni mere ni granice i da stalno ovo radite za dva lajka i komentara više, mora ovako..., zaključio je Petrušev objavu na Instagram priči.

