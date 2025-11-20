"GROBARI" NE MOGU DA SE NAČUDE: Prvi put posle duže vremena ovo se desilo u kk partizan

KK Partizan polako kompletira redove. Nedostaju još trojica igrača, ali čak 14 njih je bilo na treningu - što svakako može da raduje sve pristalice crno-belih.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana dočekaće u petak od 20.30 časova u Beogradskoj areni Fenerbahče u 12. kolu Evrolige.

"Fenerbahče je ekipa sa najvećim ciljevima i dometima. Istina je da su u nešto lošijem ritmu počeli Evroligu, ali igraju veoma dobro. Osnovna karakteristika im je to što su najbolji odbrambeni tim u Evroligi, najmanje poena primaju. Razlog su spoljni igrači koji imaju dobru visinu, sve rade u odbrani i menjaju sve. Imaju 6-7 spoljnih igrača sa visinom oko dva metra i bez ikakvih problema su u stanju da se bore ispod koša sa visokim igračima. To je nešto za šta smo se spremali ove sedmice. Da odigramo strpljivo i ne ulazimo u zamku brzopletih šuteva. Nadam se da ćemo biti na nivou da odigramo dobro protiv evropskog prvaka", rekao je Obradović na konferenciji za medije u Beogradu.



Partizan se nalazi na 17. mestu na tabeli Evrolige sa četiri pobede i sedam poraza, dok je Fenerbahče na 10 poziciji sa učinkom 6/5.



"Znali smo da imamo pet dana od dolaska iz Francuske do utakmice. Probali smo da radimo već u nedelju i ponedeljak, ali nažalost imali smo osam igrača van tima iz raznih razloga. Radili smo četiri na četiri, čak i tri na tri, jer su neki koji su bili na terenu osetili probleme, pa nismo hteli da rizikujemo. Dali smo im slobodan dan čekajući ove da se oporave. U sredu smo imali neuporedivo bolju situaciju", naveo je trener Partizana i nastavio:







Obradović je potom prokomentarisao povredu Marija Nakića.



"Prošlo je već pet meseci. Kaže da se oseća dobro, radi sve što bi trebalo. Savet je, kao i kod svih, da ide u laganom ritmu i ne rizikuje ništa. Ozbiljna je povreda, ali on mi je baš danas rekao da se odlično oseća", izjavio je Obradović.



On je istakao da navijači Partizana maksimalno podržavaju klub.



"Ja to osećam ceo život. Od dana kada sam kao igrač došao u Partizan. Bio sam tada sedam godina, pa još dve kao trener i, onda, sada kad sam se vratio. Nijednog trenutka nisam video da navijači Partizana nisu uz tim. I to je nešto što me najviše boli. Ti ljudi putuju sa nama, svako daje najviše da tim pobedi. Zato me boli kad pokažemo sliku kakvu smo pokazali protiv Asvela. Apsolutno sam svestan svega što govorim. Govorim s razlogom. Nemojte da pomislite da ono što sam rekao javno nisam rekao igračima. Uvek se prvo obraćam njima, uvek direktno. Od prvog dana, kad sam seo na klupu Partizana, to sam naučio od ljudi koji su mi bili veoma važni, a to je profesor Aca Nikolić i Duda Ivković. Direktno u oči kažeš ono što misliš. Nema skrivanja. Šta je problem i kod koga je problem. Svi smo ljudi i ako smo svesni da grešimo, to može da se ispravi. Gledamo se u oči i kažemo šta je uzrok, a šta poslednica. Zato sam i pričao", rekao je trener Partizana.







"Najveća odgovornost u sportskom timu, a u ovom slučaju u Partizanu, jeste na treneru - na meni. Ne bežim od toga, nikada i nisam bežao. Ali, imam valjda pravo da kažem šta nije dobro. Posebno igračima da kažem. Ovde ne izlazim sa svim informacijama, nešto ostaje i među njima. Ali, sa njima sam veoma direktan - kad se kritikuju i kad se hvale. Gledali smo poslednjih sedam minuta protiv Monaka, prvu četvrtinu protiv Asvela i poslednja tri minuta iste utakmice. Samo da im bude jasna slika. Ali, i u tim utakmicama je bilo dobrih stvari. Ako smo bili sposobni da vodimo 20 razlike protiv Monaka, vicešampiona Evrolige... Ako smo katastrofalno počeli utakmicu protiv Asvela, a onda uspeli da se vratimo i povedemo četiri razlike i napad, jasno je da je problem koncentracija. Ključno je zašto dolazi do toga, ali nije sve crno. Izneo sam igračima podatak za koji nisu znali", naglasio je Obradović.



On je podsetio da Partizan ove sezone u Evroligi prima dosta poena.



"U prvih sedam utakmica smo bili primali ogroman broj poena, oko 89. U poslednje četiri utakmice, Barselona, Olimpijakos, Monako i Asvel, primamo 81. Protivnici su za dva poena u prvih sedam utakmica šutirali 62 odsto, sada su na manje od 52 odsto. Za tri poena su sada na 33 odsto. Da li su to pomaci - jesu. Nije dovoljno jer smo izgubili tri utakmice, makar i kako jesmo. Ima razloga što smo dekoncentrisani, ali sam pohvalio igrače da su bolji u nečemu", rekao je Obradović.



Obradović je naveo da Karlik Džons nedostaje ekipi Partizana.





Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića