SRBIJA DOBILA ODLIČNU VEST: Selektor Pavlović na konferenciji pred Portugaliju podelio važnu informaciju

Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović izjavio je danas pred utakmicu grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo da je Portugalija kvalitetna i iskusna selekcija.

FOTO: KSS / Dušan Milenković

Košarkašice Srbije dočekaće sutra do 18 časova selekciju Portugalije u "Hali sportova Ranko Žeravica" u Beogradu, uz slobodan ulaz.

- Ekipa Portugalije je mnogo kvalitetnija nego Island, pre svega fizički dominantnija u odnosu na njih. Protiv Islanda smo imali dosta problema sa defanzivnim skokom, to je nešto što moramo da popravimo i da mnogo bolje skačemo nego u sredu. Sledeći protivnik je definitivno iskusna ekipa, koja je dugo zajedno. Imaju popriličnu širinu u taktičkom smislu, pa moramo da budemo jako konkretni i koncentrisani i da im se, pre svega, suprotstavimo fizički. Ekipi se priključila Ivon Anderson i možemo da računamo na nju protiv Portugalije, rekao je Pavlović, a preneo sajt KSS-a.

Košarkašica Srbije Maša Janković navela je da dobro poznaje reprezentaciju Portugalije iz prethodnih kvalifikacija.

- Protivnika vrlo dobro znamo iz prethodnih kvalifikacija, jednom smo ih pobedili, jednom izgubili. Treba da se prilagodimo njihovoj agresivnoj igri, znamo sve njihove košarkašice, naravno i da ispunimo sve što smo se dogovorili sa selektorom. Pozivam sve navijače da dođu na utakmicu i da nas podrže, jer su oni naš šesti igrač na terenu, izjavila je Janković.

Košarkašica Srbije Ivana Raca pozvala je navijače da dođu u što većem broju kako bi pomogli reprezentaciji da ostvari pobedu.

- Odigrali smo dobru utakmicu protiv Islanda, bio je to naš prvi test i prvi meč sa selektorom Pavlovićem na klupi. Sada nas čeka izuzetno zahtevna utakmica protiv Portugalije. Znamo ih, dosta puta smo igrali protiv njih, vrlo su agresivne. Uradićemo sve što selektor traži od nas, važno je da sprovedemo taj 'gejm plan', znamo koji nam je cilj, rekla je Raca.

Srbija je u sredu zabeležila je prvu pobedu u kvalifikacijama za EP, pošto je savladala selekciju Islanda u Rejkjaviku rezultatom 84:59.

Plasman u sledeću fazu kvalifikacija izboriće po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, kao i tri najbolje trećeplasirene selekcije.