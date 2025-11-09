Košarka

OLIMPIJAKOS DOBIO ZNAČAJNO POJAČANJE: Kinan Evans debitovao nakon povrede i odsustva sa terena od godinu i po dana

Filip Milošević

09. 11. 2025. u 14:15

Dobio je Jorgos Barcokas novog aduta na bekovskoj poziciji i veliko pojačanje za nastavak sezone u vidu bivšeg asa Žalgirisa Kinan Evansa koji se oporavio od povrede i debitovao za pirejske crveno-bele.

ОЛИМПИЈАКОС ДОБИО ЗНАЧАЈНО ПОЈАЧАЊЕ: Кинан Еванс дебитовао након повреде и одсуства са терена од годину и по дана

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

U pobedi u domaćem šampionatu nad Karditasom – 102:82, za 18 minuta Evans je upisao 15 poena (3/3 za dva, 2/3 za tri, 3/3 slobodna bacanja), dva skoka i pet asistencija.

Poslednju takmičarsku utakmicu Kinan Evans odigrao je u dresu Žalgirisa još u maju 2024. godine.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila

SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila