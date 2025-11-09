OLIMPIJAKOS DOBIO ZNAČAJNO POJAČANJE: Kinan Evans debitovao nakon povrede i odsustva sa terena od godinu i po dana

Dobio je Jorgos Barcokas novog aduta na bekovskoj poziciji i veliko pojačanje za nastavak sezone u vidu bivšeg asa Žalgirisa Kinan Evansa koji se oporavio od povrede i debitovao za pirejske crveno-bele.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

U pobedi u domaćem šampionatu nad Karditasom – 102:82, za 18 minuta Evans je upisao 15 poena (3/3 za dva, 2/3 za tri, 3/3 slobodna bacanja), dva skoka i pet asistencija.

Poslednju takmičarsku utakmicu Kinan Evans odigrao je u dresu Žalgirisa još u maju 2024. godine.

