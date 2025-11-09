Košarka

ZVEZDA U PROBLEMU: Dubai objavio, vraća se Aleksa Avramović

Александар Илић
09. 11. 2025. u 11:53

09. 11. 2025. u 11:53

Košarkaški klub Dubai saopštio je danas da se reprezentativac Srbije Aleksa Avramović oporavio od povrede i da se vraća na teren.

Avramović je u Dubai stigao u letnjem prelaznom roku, a sa klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirtata je potpisao trogodišnji ugovor. Srpski košarkaš je povredio koleno pre početka sezone. On zbog povrede kolena nije odigrao nijednu utakmicu za klub iz UAE ove sezone.


Dubai je danas na društvenim mrežama objavio da je Avramović završio sa oporavkom od povrede i dodao da se Aleksa konačno vraća na teren.


Košarkaši Dubaija će danas dočekati Studentski centar u šestom kolu regionalne ABA lige, a potom će u utorak na svom terenu igrati sa Crvenom zvezdom u desetom kolu Evrolige.


