NIKOLA JOVIĆ DOMINIRAO! Partija karijere Srbina, kao da je Jokićev duh u njega ušao (VIDEO)
Košarkaši Majami Hita pobedili su Portland rezultatom 136:131, a do pobede ih je predvodio Nikola Jović.
Navikli smo već da monstruozne partije prikazuje Nikola Jokić, a sada mu se polako i mlađi imenjak, Jović priključuje.
Srbin u redovima Majamija odigrao je protiv Portlanda najbolju utakmicu od početka nove sezone i ubedljivo jednu od najboljih u karijeri.
Jović je na parketu proveo 31 minut, a poverenje trenera Erika Spolstre iskoristio je na najbolji mogući način. Bio je najzaslužniji za pobedu svog tima.
Ubacio je sa klupe 29 poena, uz devet skokova i sedam asistencija. Od 16 šuteva iz igre, pogodio ih je 10 (3/7 za tri, 7/9 za dva poena).
Pored srpskog reprezentativca istakao se Norman Pauel sa 22 poena, tri asistencije i dve uhvaćene lopte. Šveđanin Pele Larson je ubacio 16, Endru Vigins 15, a Haime Hakez Džunior 14 poena, uz 12 skokova.
Među igračima Portlanda najefikasniji je bio Deni Avdija sa 33 poena, 11 skokova i osam asistencija. Šejdon Šarp ga je pratio sa 21 poenom, dok su po 18 ubacili Džru Holidej i Džeremi Grent.
Utakmica je bila prilično izjednačena i uzbudljiva. Timovi su se čak 19 puta smenjivali u vođstvu, a neretko su na semaforu pisala i dva ista broja. Portland je već u prvom kvartalu umakao na plus 12, dok je Majami do iste zalihe stigao sredinom treće deonice. Nije uspeo da dovrši posao bez komplikacija, ali slomio je žilavog rivala u samom finišu meča.
Majami je nakon šeste pobede u sezoni sedmi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 6-4, dok je Portland sedmi na Zapadu sa učinkom 5-4.
