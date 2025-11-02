PARTIZANU NEĆE BITI LAKO: Olimpijakos razbio Iraklis pred meč sa crno-belima
TEŽAK posao čeka Partizan u narednoj evroligaškoj utakmici. Crno-beli gostuju Olimpijakosu, a tim iz Pireja je ubedljivom pobedom nad Iraklisom sa 103:87 (22:23, 28:17, 26:27, 27:20) dodatno podigao samopouzdanje pred taj duel.
Izabranici Jorgosa Barcokasa su sjajnom igrom u drugoj i četvrtoj četvrtini slomili rivala i tako stigli do petog trijumfa u grčkom prvenstvu.
Crveno-beli su i dalje maksimalni u šampionatu (5-0), a u narednom kolu dočeuju Karditas.
Najefikasniji u redovima grčkog velikana bio je Saša Vezenkov sa 27 poena, pratio ga je Donta Hol sa 23. Srpski reprezentativac Nikola Mlitunov je utakmicu završio sa šest poena i devet skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Zekijus Darko-Keli sa 20, isti broj poena postigao je i Džastin Rajt-Forman.
Podsetimo, Olimpijakos i Partizan igraju u petak od 20.15 u 9. kolu Evrolige u dvorani "Mira i prijateljstva.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ŠOK! Partizan smenio trenera!
02. 11. 2025. u 15:24
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!
02. 11. 2025. u 14:24
IZNENAĐENjE! Piksi ponovo selektor? Stojković dobio nestvarnu ponudu, menja legendu
02. 11. 2025. u 11:10
KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.
02. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)