PARTIZANU NEĆE BITI LAKO: Olimpijakos razbio Iraklis pred meč sa crno-belima

Časlav Vuković

02. 11. 2025. u 16:40

TEŽAK posao čeka Partizan u narednoj evroligaškoj utakmici. Crno-beli gostuju Olimpijakosu, a tim iz Pireja je ubedljivom pobedom nad Iraklisom sa 103:87 (22:23, 28:17, 26:27, 27:20) dodatno podigao samopouzdanje pred taj duel.

FOTO: Profimedia

Izabranici Jorgosa Barcokasa su sjajnom igrom u drugoj i četvrtoj četvrtini slomili rivala i tako stigli do petog trijumfa u grčkom prvenstvu.

Crveno-beli su i dalje maksimalni u šampionatu (5-0), a u narednom kolu dočeuju Karditas.

Najefikasniji u redovima grčkog velikana bio je Saša Vezenkov sa 27 poena, pratio ga je Donta Hol sa 23. Srpski reprezentativac Nikola Mlitunov je utakmicu završio sa šest poena i devet skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Zekijus Darko-Keli sa 20, isti broj poena postigao je i Džastin Rajt-Forman.

Podsetimo, Olimpijakos i Partizan igraju u petak od 20.15 u 9. kolu Evrolige u dvorani "Mira i prijateljstva.

Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.

02. 11. 2025. u 07:20

