JOŠ JEDAN SRBIN U DENVER NAGETSIMA! Nikola Jokić ima novog zemljaka uz sebe

Najnovije vesti iz NBA lige tiču se Denver nagetsa, a dobrim delom i najboljeg košarkaša sveta, Nikole Jokića.

Foto: Profimedia

Naime, kako javlja "Sportska centrala", klub iz Kolorada je doveo još jednog Srbina.

U pitanju je Marko Skoko, 40-godišnji bivši košarkaš, potom trener, koji će u Nagetsima raditi kao skaut.

Marko Skoko / screenshot / instagram / skokomarko

Skoko je svojevremeno igrao za Hemofarm, potom se "preselio" u 3x3 basket, bio trener, a karijeru sada nastavlja u NBA klubu za koji igra Jokić.

Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne! ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!

Podsetimo, centar iz Srbije je minule noći ovako pomogao da "pelikani" iz Nju Orleansa budu deklasirani:

A evo i podsetnika kako je započeo ovu sezonu:

Nikola Jokic ties the NBA record for the most consecutive triple-doubles to start a season. pic.twitter.com/aScJMpzBOB — Real Sports (@realapp) October 30, 2025

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Portlanda u gostima - subota, 1.11. - od 3 sata ujutru

Protiv Sakramenta kod kuće - utorak, 4.11. - od 3

Protiv Majamija kod kuće - četvrtak, 6.11. - od 3

Protiv Golden Stejta kod kuće - subota, 8.11. - od 4

Protiv Indijane kod kuće - nedelja, 9.11. - od 3

Protiv Sakramenta u gostima - sreda, 12.11. - od 5

Protiv Los Anđeles Klipersa u gostima - četvrtak, 13.11. - od 4.30

Protiv Minesote u gostima - nedelja, 16.11. - od 3

Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3

Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2

Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30

Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4

Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2

Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30

Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

Najnovije vesti iz Denver nagetsa! "HITNO PRESTANITE TO DA RADITE"! Nikola Jokić zagrmeo na Amere posle nove istorijske partije

Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

