LUD ZA PARTIZANOM I ZVEZDOM! Nadir Hifi priznao: I kada nisam igrao košarku, dolazio sam da gledam utakmice u Beograd

Košarkaš Pariza Nadir Hifi tokom boravka njegove ekipe u Beogradu, posetio je utakmice Partizana i Zvezde u Evroligi.

Foto: Profimedia

Uočen je na mečevima "večitih", a kako kaže, bio je i prošle sezone.

"Ljudi me očigledno vole zbog načina na koji igram, dobio sam dosta poruka. Osećam ljubav, kul je. Prepoznali su na tribinama nekoliko puta, pokušao sam da budem inkognito. Obožavam navijače Partizana. Često sam bio u Beogradu, čak i kada nisam igrao profesionalnu košarku dolazio sam da gledam finale ABA lige, bio sam tu kada je Matijas Lesor osvojio titulu sa Partizanom".

Pariz igra večeras protiv Partizana upravo u "Beogradskoj areni."

"Kao i uvek, biće teško protiv Partizana. Očekujemo da igramo protiv jedne od najboljih ekipa u Evropi, ali smo fokusirani na nas i naš plan".

Od ove sezone, posle odlaska Ti Džej Šortsa, Hifi je postao lider ekipe, ali i najefikasniji igrač Evrolige do sada.

"Bitan sam deo našeg tima, trudim se da se poboljšam kako bismo pobedili. Znam koliko je bitno da nastavim da naredujem u odnosu na prošlu godinu i zato svi naporno radimo. Mislim da igramo još brže nego prošle sezone. To je naš stil košarke, nastavljamo sa tim i tako možemo da pobedimo".