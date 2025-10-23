NA POBEDU PROTIV DINAMIKA: Posle tri kola kraljevačka Sloga najprijatnije iznenađenje KLS
Sa sve tri pobede u prva tri kola „Meridian bet KLS“ košarkaši kraljevačke Sloge najprijatnije su iznenađenje na početku nove sezone.
Kraljevčani su minulog leta potpuno renovirali i prilično podmladili svoj sastav, a posao šefa struke poverili Blagoju Iviću. To se, bar za sada, ispostavilo kao veoma dobar potez Uprave kluba, pa posle dva trijumfa kod kuće, protiv Hercegovca i užičke Slobode, i na strani protiv OKK Beograda, „beli“ iz grada na Ibru u dobroj atmosferi dočekuju nastavak prvenstvene trke za bodove.
U 4. kolu Sloga će uspešnu seriju pokušati da nastavi u subotu (16.00) na gostovanju beogradskom Dinamiku koji je još bez pobede. U prethodnih 14 međusobnih duela Kraljevčani su šest puta savladali svog rivala koji je upisao osam trijumfa.
