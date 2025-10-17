Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova protiv Real Madrida u "Beogradskoj areni" igraju utakmicu petog kola Evrolige. Prenos uživo pratite na portalu "Novosti.rs".

FOTO: M. Vukadinović

CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID (2/4) 43:39 (20:25)

DRUGA ČETVRTINA

Crvena zvezda je znatno bolje zaigrala u nastavku meča. Kontrolisala igru u defanzivi, a odlična rešenja pronalazila u ofanzivi. Dve blokade vezao je Džordan Nvora, uz nekoliko skokova u odbrani, to je bio vetar u leđa Zvezdi, a kako je vreme odmicalo sve više nervoze bilo je viđeno u redovima španskog tima. Sve ono što crveno-belima nije išlo na početku išlo je u nastavku - 43:39

PRVA ČETVRTINA 20:25

Nije Crvena zvezda sjajno otvorila četvrtinu, dozvolila je rivalu da se rezultatski odlepi, da u jednom trenutku ode na +8. Dosta je Čima Okeke mučio na skoku rivale, imao je čak četiri ofanzivna, ali ponajviše zahvaljujući sjajnom Kodiju Mileru Mekentajeru koji je ubacio 12 poena bez promašaja nakon 10 minuta igre bilo je 20:25. Okeke je kod rivala postigao osam, a Maledon šest.

UOČI MEČA

Loše je Crvena zvezda startovala sezonu, tri vezana poraza u svim takmičenja zabrinula su navijače, a onda su usledila dva bitna trijumfa u Evroligi koja je stvari vratila na svoje mesto. Pobeda nad Fenerbahčeom u gostima u "Ulker areni" 86:81 podigla je samopouzdanje igračima.

Pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića posle tri godine i šest vezanih poraza savladali su Žalgiris 88:79.

Zadatak u petom kolu je najteži do sada. Real Madrid koji je lider tabele dolazi u "Arenu" u dobroj formi.

Kraljevski klub je do sada upisao tri pobede i poraz.

Izgubili su prvi meč od Virtusa u gostima, a potom su pobeđivali ekipe Olimpijakosa, Asvela i Partizana.

Poslednji meč protiv crno-belih počeli su silovito, vodili sa 21 razlike, srpski predstavnik je uspeo da priđe na jednocifren zaostatak u poslednjoj četvrtini, ali ne i da u potpunosti preokrene.

Istorija nije na Zvezdinoj strani

Real Madrid je poput Žalgirisa i Albe ekipa sa kojom Zvezda nije lako izlazila na kraj.

Čak osam je od poslednjih 10 mečeva pripalo španskom timu i u skoro svim je trijumfovao bez mnogo problema.

Poslednji meč odigran je takođe u "Areni" 28. marta u okviru 32. kola, a Zvezda je posle drame u finišu izgubila 78:72.

Real Madrid je trijumfovao zahvaljujući timskoj igri, a najefikasniji u redovima Zvezde tada bio je Miler-Mekintajer sa 24 poena.

Niko od ostalih zvezdinih igrača nije imao dvocifren učinak.

