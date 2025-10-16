NASTAVLJA SE AFERA LUKA VILDOZA: Zbog skandala se oglasio i Virtus

LUKA Vildoza glavna je tema sportskih medija, zajedno sa Milicom Tasić, ali ne zbog uspeha na terenu.

Foto: Profimedia

Srpsko-argentinsnki par uhapšen je u Italiji, a zbog svega se obratio javnosti i Virtus, Lukin klub.

U tom saopštenju se navodi i da će Vildoza igrati u Lionu.

Virtus Bolonja, uzimajući u obzir događaje koji su se odigrali u noći između 15. i 16. oktobra, a u koje su bili umešani Luka Vildoza i njegova supruga, saopštava sledeće:

- Igrač i njegova supruga, tokom vožnje automobilom na povratku ka svom domu nakon utakmice odigrane u dvorani Paladoca, smatrajući da su bili žrtve nezakonitog ponašanja drugih lica, ušli su u sukob sa medicinskim radnikom koji se nalazio u vozilu Italijanskog Crvenog krsta. Tom prilikom pozvana je patrola policije, koja je izvršila identifikaciju i primenila zakonom predviđene mere prema sportisti i njegovoj supruzi.

Jutros je stranama uručen nalog za trenutno puštanje na slobodu, bez ikakvih ograničenja, koji je potpisao javni tužilac, dr Flavio Lakarini, a kojim je utvrđeno da ne postoji nikakva potreba za restriktivnim merama. Tužilaštvo je takođe odlučilo da odustane od ubrzanog sudskog postupka koji je prvobitno bio zakazan za danas u 12:00 časova.

Trenutno su u toku detaljne istražne radnje kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo, ali, u svetlu naloga koji je odmah doneo javni tužilac, Virtus Palakanestro Bolonja, uz pravnu podršku advokata Matije Grasana, izražava puno poverenje u ishod odbrambenih istraga koje su u toku i koje će uskoro biti predate nadležnim organima na razmatranje.

Igrač će, dakle, redovno otputovati sa ostatkom prvog tima na utakmicu Evrolige u Lionu, navodi se o saopštenju.

