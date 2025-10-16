"TO JE JEDNA OD IDEJA!" Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Real Madrid

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da "crveno-beli" ne smeju da dozvole lake poene igračima Reala na predstojećem meču Evrolige.

FOTO: Ata images

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Reala u petom kolu Evrolige.

- Stvari koje nisu dobre nemoguće je popraviti na jednom treningu, možeš samo da imaš informaciju više. Mi smo došli iz škole trenera kada se odigra dobra utakmica samo budi još jače kritički nastrojen, sledeći meč će biti dobar, samo da se ne opustimo. Vremena su se promenila i trebalo bi voditi računa o tom delu rekao je Obradović u obraćanju novinarima.

On se osvrnuo na taktiku uoči duela sa Realom.

- Ne sme mnogo da se menja, možda malo neki detalji u napadu. Serđo Skariolo je poznat kao neko ko često menja odbrane. Trebalo bi da se pripremimo na zonu, posebno što imamo skraćenu rotaciju, trebalo bi voditi računa o fokusu i energiji - dodao je trener Zvezde.

Obradović je rekao da bi neko od povređenih igrača narednih dana mogao da se vrati u tim.

Košarkaši Reala su u sredu u Madridu pobedili Partizan 93:86.

- Svaka utakmica ti daje neku ideju kako i šta bi trebalo da radiš. Prva ideja je da ne počneš loše utakmicu. Imali smo ranije neke mečeve gde je Real sve prve četvrtine dobio. Uđu jako u meč, ali su im poslednje četvrtine nisu tako dobre. Da li se opuste zbog visokog vođstva, ali mnogo je važno kako se počne meč, imaju neki stil koji se prepoznaje, sa petorkama sa kojima igraju različitu vrstu igre... Moramo da pričamo o tome da ne bude lakih poena, skoka u napadu - naveo je Obradović.

On je rekao da je košarkašima Zvezde potrebna velika pomoć navijača.

- Real je sigurno Fajnal for ekipa, imaju roster za to. Timski su organizovani na svim pozicijama, imaju tri, četiri kvalitetna igrača i mogu da budu konstantni u igrama i u rezultatima tokom ove teške evroligaške sezone - istakao je Obradović.

Trener Crvene zvezde je govorio i o eventualnom pojačanju na poziciji beka.

- Mi smo i rekli da je to jedna od ideja, da se dovede kvalitetan igrač, koliko je to i moguće naći u ovom momentu. Neizvesnost oko povrede Tajsona Kartera i Devontea Grejema nam donosi neka pitanja o tome šta da radimo. Oni su bili projektovani da prave razliku na bekovskim pozicijama. Ne bih pošto-poto, ali i o tome sada mora da se razmišlja. Nije samo pitanje da li si dobio kvalitetnog igrača nego da ne izgubiš još nekoga u ovako teškom rasporedu - istakao je Obradović.

Košarkaši Reala su u prva četiri kola Evrolige zabeležili tri pobede i jedan poraz, dok Zvezda ima skor 2/2.

