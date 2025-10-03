ODLAZAK POSEBNOG ČOVEKA: Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda su tužne
Crvena zvezda danas tuguje.
U saopštenju crveno-belih se navodi sledeće:
"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je u petak sa velikom žalošću primio vest da je preminuo sveštenik Ilija Buha.
Naš Ilija bio je poznat kao veliki dobrotvor, ali i veliki navijač Crvene zvezde.
Naši Zvezdaši su ga dobro znali, i mnogi su ga zavoleli zato što je svaku priliku koristio da iz Manastira Ostrog u kome je boravio i služio 24 godine, dođe i svim srcem bodri svoju Crvenu zvezdu.
Prethodnih nekoliko godina vodio je borbu sa teškom bolesti.
Crvena zvezda je bila uz njega, u aprilu mesecu posetio ga je predsednik Željko Drčelić i delegacija kluba, a tom prilikom dobio je i dres sa svojim imenom kao znak zahvalnosti. Otac Ilija bio je u svakodnevnom kontaktu sa klubom i interesovao se i pratio je svoju Crvenu zvezdu do poslednjeg dana.
Otac Ilija Buha biće sahranjen po sopstvenoj želji u Manastiru Rujan, čiju je izgradnju lično pokrenuo, i bio jedan od ktitora.
Oče Ilija, neka ti je večna slava i hvala!", ističu crveno-beli.
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
Preporučujemo
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
03. 10. 2025. u 14:35
STIGLO POJAČANjE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
03. 10. 2025. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)