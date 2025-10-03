Košarka

ODLAZAK POSEBNOG ČOVEKA: Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda su tužne

03. 10. 2025. u 16:50

Crvena zvezda danas tuguje.

FOTO: M. Vukadinović

U saopštenju crveno-belih se navodi sledeće:

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je u petak sa velikom žalošću primio vest da je preminuo sveštenik Ilija Buha.

Naš Ilija bio je poznat kao veliki dobrotvor, ali i veliki navijač Crvene zvezde.

Naši Zvezdaši su ga dobro znali, i mnogi su ga zavoleli zato što je svaku priliku koristio da iz Manastira Ostrog u kome je boravio i služio 24 godine, dođe i svim srcem bodri svoju Crvenu zvezdu.

Prethodnih nekoliko godina vodio je borbu sa teškom bolesti.

Crvena zvezda je bila uz njega, u aprilu mesecu posetio ga je predsednik Željko Drčelić i delegacija kluba, a tom prilikom dobio je i dres sa svojim imenom kao znak zahvalnosti. Otac Ilija bio je u svakodnevnom kontaktu sa klubom i interesovao se i pratio je svoju Crvenu zvezdu do poslednjeg dana.

Otac Ilija Buha biće sahranjen po sopstvenoj želji u Manastiru Rujan, čiju je izgradnju lično pokrenuo, i bio jedan od ktitora.

Oče Ilija, neka ti je večna slava i hvala!", ističu crveno-beli.

