"PUKLO JE U SVLAČIONICI ORLOVA"! Legenda srpske košarke o šamaru na Evrobasketu koji podseća na 2005. godinu

DANAS je polufinale Evrobasketa, a naši momci su već dugo kućam odnosno u klubovima. A bili smo prvi favorit, kao niko nikada u poslednje dve decenije. I sve se srušilo kao kula od karat, slično kao 2005. godine na EP u Srbiji i Crnoj Gorič.

FOTO: FIBA.Basketball

Tada nismo izašli ni iz grupe, a bili smo puni zvezda kao i sada. Zbog toga ne postoji bolji sagovornik za debakl Srbije u Rigi od Milana Gurovića koji je ovako nešto doživeo pre dve decenije.

- Osetio sam i sjaj i bedu. Ovo bih uporedio sa Novim Sadom, mislim da je neka slična situacija", kaže Gurović u razgovoru za emisiju "Zona press" i dodao da je atmosfera u taboru orlova u Rigi bila loša:

- Mislim da je tu sigurno bila poljuljana hemija. Ne bih sada o igračima koji su, ali znam lično, dobio sam informacije da tu nije baš sjajna bila atmosfera. Podseća me na 2005. godinu kada su razni igrači pili kafe odvojeno. To je onako neki mali detalj koji znači dosta", otkriva Gurović.

Blistala je naša reprezentacija u pripremnom periodu, nizala pobede, a onda je usledio sunovrat.

FOTO: FIBA.Basketball

- Iz one rapsodije, gde smo onaj pripremni period igrali fenomenalno i izjavljivao sam da mi miriše na 2001. kada smo od početnih utakmica do samog kraja prvenstva igrali bez poraza, pa me je podsetilo na tu godinu", kaže Gurović i dodaje da se na meču protiv Turske jasno videlo da tu nešto ne štima:

- Turska je pokazala da su ranjivi. Protiv Finske smo možda ušli potcenjivački, bez energije. Videli smo da su nas nadskakali, pogotovu u prvom poluvremenu. Naravno, Nikola Jokić - dečko ne može da igra sam. Odbrana je bila fokusirana na njemu, jer se radi o najboljem igraču na svetu, ali jednostavno mislim da su Gudurić, Dobrić, ne znam ko je sve tu bio, morali da pogode te otvorene šuteve. To mora da se da", smatra Gurović.

Pecnuo je Milan Gurović i svog nekadašnjeg učitelja sa kojim je osvojio i Evrobasket, ali i Svetsko prvenstvo.

FOTO: M. Vukadinović

- Neverovatno da su nas nadskakali, mi nismo niska ekipa... Nije mi jasno da Aleksa Avramović bude zaboravljen na klupi. Dečko je energija i motor ove ekipe. I naravno, po meni najbolji šuter u ekipi, Vanja Marinković, da ne dobije šansu... Onako, malo je suludo..."

Na kraju je došao red i na igrače...

- Ja sam stvarno ubeđen bio protiv Amera kad smo igrali prošle godine, da će ovaj sastav da izdominira na ovom Evropskom prvenstvu. Malo sam bio razočaran dok sam gledao protiv Finske onakvo ponašanje pojedinaca, bez energije, bez ičega...".

