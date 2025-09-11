HITNO SAOPŠTENJE KK CRVENA ZVEZDA: Slučaj "Nikola Kalinić" - policija već ima određene informacije o počiniocu nedela
Nikola Kalinić se našao u žiži srpske javnosti kada je danas obelodanjeno da je neko vandalski i vulgarno ispisao grafite ispred zgrade u kojoj živi, zbog čega se odmah oglasio košarkaški klub Crvena zvezda, čiji je dugogodišnji reprezentativac i član.
Saopštenje kluba s Malog Kalemegdana prenosimo u celosti:
"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da su slike grafita na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi jedan od prvotimaca našeg kluba, a koje su se pojavile u srpskoj javnosti, prvenstveno društvenim mrežama - grub pokušaj pojedinca (za sada NN lica) da na ličnom planu (ne sportskom ili bilo kakvom drugom) diskredituje lik i delo našeg igrača.
Kako bi sprečili bilo kakve dalje spekulacije, moguću politizaciju ovog slučaja ili dalju diskreditaciju našeg igrača, obaveštavamo javnost da je klub u stalnom kontaktu sa igračem, kao i da je policija pravovremeno informisana o ovom događaju i već ima određene informacije o motivu i počiniocu ovog (ne)dela.
Klub se, kao i igrač neće dalje oglašavati u javnosti do zaključenja istrage nadležnih organa", ističu crveno-belih.
