HITNO SAOPŠTENJE KK CRVENA ZVEZDA: Slučaj "Nikola Kalinić" - policija već ima određene informacije o počiniocu nedela

Nikola Kalinić se našao u žiži srpske javnosti kada je danas obelodanjeno da je neko vandalski i vulgarno ispisao grafite ispred zgrade u kojoj živi, zbog čega se odmah oglasio košarkaški klub Crvena zvezda, čiji je dugogodišnji reprezentativac i član.

Foto: EPA

Saopštenje kluba s Malog Kalemegdana prenosimo u celosti:

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da su slike grafita na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi jedan od prvotimaca našeg kluba, a koje su se pojavile u srpskoj javnosti, prvenstveno društvenim mrežama - grub pokušaj pojedinca (za sada NN lica) da na ličnom planu (ne sportskom ili bilo kakvom drugom) diskredituje lik i delo našeg igrača.

Kako bi sprečili bilo kakve dalje spekulacije, moguću politizaciju ovog slučaja ili dalju diskreditaciju našeg igrača, obaveštavamo javnost da je klub u stalnom kontaktu sa igračem, kao i da je policija pravovremeno informisana o ovom događaju i već ima određene informacije o motivu i počiniocu ovog (ne)dela.

Klub se, kao i igrač neće dalje oglašavati u javnosti do zaključenja istrage nadležnih organa", ističu crveno-belih.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja