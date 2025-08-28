Košarka

"BEZ EUFORIJE"! Oglasio se Nebojša Čović posle sjajne premijere Srbije na Evropskom prvenstvu

Новости онлине

28. 08. 2025. u 14:29

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović gostovao je u jutarnjem programu RTS-a i tom prilikom pohvalio profesionalan pristup naših reprezentativaca u prvoj utakmici Evropskog prvenstva i istakao da je važno ostati smiren i fokusiran.

FOTO: M. Vukadinović

Srbija je sinoć u Rigi u prvom kolu grupe A deklasirala Estoniju sa 98:64.

"Video sam posvećen i profesionalan pristup, jer takve utakmice u kojima se za relativno kratko vreme napravi velika razlika nose sa sobom opuštanje i opasnost u fazi opuštanja od povrede, što nam ne treba. Video sam da je sve utegnuto, da smo postavljeni onako kako mora da bude u profesionalnom sportu u toj subordinaciji, jaka vojna struktura u kojoj se zna ko šta radi", kazao je Čović.

Srbija se sutra od 20.15 sati sastaje sa Portugalom, koju je na startu savladao Češku rezultatom 62:50. 

"Moramo da živimo na bazi iskustva. Prošlo Evropsko prvenstvo 2022. godine - u grupi smo imali pet pobeda, bez poraza. Utakmicu osmine finala odigrali smo protiv Italije i poraženi smo 94:86 i završili takmičenje. Moramo da budemo čvrsto na zemlji, bez euforije i da radimo dan po dan, utakmicu po utakmicu. I zatvoreni, kao kornjača ili kao jež", istakao je Čović.

Predsednik KSS-a naveo je da je kontaktu sa srpskom reprezentacijom u Rigi, te da će krovna košarkaška organizacija u Srbiji učiniti sve kako bi igrači imali što bolji tretman.

"Ne smemo da dozvolimo da nas 'kraduckaju' na bilo kom elementu. Videli ste, jučerašnja utakmica protiv Estonije je pokazala kakav će biti ambijent i protiv Letonije. Mislim da naše igrače, a i nas generalno motiviše to kada je većina hale protiv nas, nekako lakše igramo", dodao je Čović.

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?