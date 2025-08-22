Košarka

NBA POJAČANJE U KATALONIJI: Barselona dovela još jednog Amerikanca i bivšeg igrača Bostona

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 14:44

Američki košarkaš Majls Noris potpisao je za Barselonu, saopštio je danas španski klub.

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno, 25-godišnji košarkaš je sa čelnicima Barselone potpisao ugovor do juna 2026. godine. 

Noris je u Barselonu stigao iz Bostona, ali je za Seltikse prošle sezone odigrao samo tri meča u NBA ligi. 

