NBA POJAČANJE U KATALONIJI: Barselona dovela još jednog Amerikanca i bivšeg igrača Bostona
Američki košarkaš Majls Noris potpisao je za Barselonu, saopštio je danas španski klub.
Kako je saopšteno, 25-godišnji košarkaš je sa čelnicima Barselone potpisao ugovor do juna 2026. godine.
Noris je u Barselonu stigao iz Bostona, ali je za Seltikse prošle sezone odigrao samo tri meča u NBA ligi.
