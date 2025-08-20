OŠTAR UDARAC ZA BOSNU I HERCEGOVINU: DŽanan Musa neće igrati na Evrobasketu!
Džanan Musa neće biti deo košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem Evrobasketu.
Kako je saopšteno iz Košarkaškog saveza BiH, zbog neočekivano dugog procesa oporavka nakon nedavne operacije, jedan od najboljih igrača tog nacionalnog tima, i pored ogromne želje za nastupom, Musa je primoran bio otkazati učešće na Evropskom prvenstvu.
- Dragi navijači. Ovim putem želim da obavijestim vas i javnost da radi zdravstvenih razloga nažalost neću biti u mogućnosti da pomognem momcima na predstojećem Euru. Prvi put se susrećem sa ovakvim stvarima i sigurno da nije nimalo lako prolaziti kroz ovo. Medicinski tim je svakako upoznat sa svim detaljima. Pre par dana sam imao operaciju u Minhenu te će oporavak trajati nekoliko dana duže nego je planirano. Očekivanja su bila i ostaju ogromna i naporan put do plasmana. Siguran sam da će momci izneti teret kako i dolikuje. Svim srcem sam uz njih i siguran sam da će biti još mnogo prvenstava na kojima ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu domovinu - objavio je Musa na društvenim mrežama.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
20. 08. 2025. u 12:23
PEŠIĆ SKRATIO SPISAK?! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!
20. 08. 2025. u 14:37
IZDAJA O KOJOJ BRUJI KOŠARKAŠKI SVET! Prijatelj Nikole Jokića brutalno razapet
20. 08. 2025. u 12:01
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
19. 08. 2025. u 15:12
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)