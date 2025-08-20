Košarka

OŠTAR UDARAC ZA BOSNU I HERCEGOVINU: DŽanan Musa neće igrati na Evrobasketu!

Filip Milošević

20. 08. 2025. u 16:20

Džanan Musa neće biti deo košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem Evrobasketu.

ОШТАР УДАРАЦ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Џанан Муса неће играти на Евробаскету!

FOTO: Profimedia

Kako je saopšteno iz Košarkaškog saveza BiH, zbog neočekivano dugog procesa oporavka nakon nedavne operacije, jedan od najboljih igrača tog nacionalnog tima, i pored ogromne želje za nastupom, Musa je primoran bio otkazati učešće na Evropskom prvenstvu.

- Dragi navijači. Ovim putem želim da obavijestim vas i javnost da radi zdravstvenih razloga nažalost neću biti u mogućnosti da pomognem momcima na predstojećem Euru. Prvi put se susrećem sa ovakvim stvarima i sigurno da nije nimalo lako prolaziti kroz ovo. Medicinski tim je svakako upoznat sa svim detaljima. Pre par dana sam imao operaciju u Minhenu te će oporavak trajati nekoliko dana duže nego je planirano. Očekivanja su bila i ostaju ogromna i naporan put do plasmana. Siguran sam da će momci izneti teret kako i dolikuje. Svim srcem sam uz njih i siguran sam da će biti još mnogo prvenstava na kojima ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu domovinu - objavio je Musa na društvenim mrežama.

