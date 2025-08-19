Košarka

MONEKE UZBUĐEN ZBOG ZVEZDE: Jedva čekam da vidim navijače kako za mene navijaju! (VIDEO)

Časlav Vuković

19. 08. 2025. u 07:30

JEDNO od najvećih pojačanja KK Crvena zvezda je Čima Moneke. Nigerijski igrač ne krije sreću što će naredne sezone igrati u Beogradu.

FOTO: M. Vukadinović

Poznato je da on ima svoj jutjub kanal, a upravo se tu oglasio i otkio koliko je uzbuđen zbog dolaska među crveno-bele.

- Ne znam koliko ću se javljati često ove sezone, nešto će sigurno biti - rekao je za početak Moneke.

Potom je iskoristio priliku da se zahvali doskorašnjem klubu Baskoniji.

- Hvala Baskoniji, bilo je uspona i padova u te dve godine, ali baš me je taj period doveo do Crvene zvezde. Sada idem u Beograd i veoma sam uzbuđen.

Nigerijac jedva čeka da istrči na parket "Beogradske arene" i zaigra pred "delijama".

- Neću ništa da predviđam, hoću da dođem i da radim, da poboljšam sebe i tim. Biće specijalno, uzbudljivo. Igrao sam u toj Areni, jedva čekam da ponovo vidim te navijače kako za mene navijaju... Jedva čekam - zaključio je Moneke.

Podsetimo, Zvezda novu sezonu počinje 30. septembra kada u 1. kolu Evrolige dočekuje Olimpiju Milano.

