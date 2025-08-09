SELEKTOR NEMAČKE NAHVALIO SRBIJU: "Orlovi" su najveći favoriti, Jokić će biti najbolji igrač

SRBIJA i Nemačka vodile su velike bitke na poslednja dva velika takmičenja u košarci. Očekuje se da tako bude i na predstojećem Evropskom prvenstvu. Pohvlano o "orlovima" govorio je selektor "pancera" Aleks Mumbru.

FOTO: Tanjug/AP

Novi trener aktuelnog svetskog prvaka je svestan kakav kvalitet poseduje naša selekcija i da je prvi favorit za osvajanje Evrobasketa 2025.

- Srbija je najveći favorit zbog sastava. Imaju mnogo NBA igrača i čak i da odaberu 15 ili 16 imena, niko ne bi bio višak. Mi se ipak fokusiramo na sebe i na to da radimo prave stvari - rekao je Mumbru.

Dotakao se i Nikole Jokića za koga nema dilemu da je najbolji košarkaš.

- On će sigurno biti najbolji igrač i u NBA i u Evropi. Može sve. Da asistira, šutira, igra pod košem, dodaje... Imamo i mi sjajne košarkaše poput Franca Vagnera, Denisa Šrudera i Danijela Tajsa, ali u poslednjim godinama najvažniji igrači su bili Jokić i Dončić - zaključio je bivši trener Valensije.

Podsetimo, Evropsko prvenstvo koje traje od 27. avgusta do 14. septembra se održava u četiri zemlje - Letonija, Kipar, Poljska i Finska. Srbija se nalazi u grupi A sa selekcijama Letonije, Portugalije, Turske, Češke i Estonije.

Nemačka je u grupi B sa Finskom, Litvanijom, Velikom Britanijom, Švedskom i Crnom Gorom.

