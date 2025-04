"MILIMETAR OD AMPUTACIJE, 24 SATA DO SMRT"! Ispovest bivšeg reprezentativca Srbije koja ledi krv u žilama

Osvajač prve velike medalje samostalne Srbije u košarci, kada je 2009. slavio spektakularnu pobedu u polufinalu Evropskog prvenstva nad Slovenijom samim tim i osigurao srebro Ivan Paunić prisetio se najtežeg perioda u životu.

Foto arhiva VN

Zbog teške povrede kolena, zarađene na treningu u turskom Tofašu, mogao je da ostane invalid i prekine karijeru. Ipak, Bog je imao drugačije namere sa Ivanom Paunićem. O tome kroz kakva iskušenja je prolazio, otvoreno priča bivši košarkaš.

- Pjer Henri! On me kolenom na treningu zakači. Igrali smo nešto "5 na 5". I pukla mi ta "patella tendon" ispod čašice i tu je krenuo sunovrat. Padam na parket, ono pogledam nogu, a čašica mi bukvalno stoji na sredini butine. Rupa ovde... I odjednom kreće hladan znoj - priča u podkastu "Jao Mile" Ivan Paunić i nastavlja:

- U sekundi ti prolazi sve, jer znaš... Nikad nisam imao nijednu povredu, nikad bandažu nisam nosio. Nikad zglob nisam izvrnuo tokom karijere. Odjednom se vraća film, priče igrača koji su imali prednje ukrštene, momcima kojima su pucale Ahilove tetive i čuda... I sruši ti se ceo svet bukvalno, jer znaš da si van terena bukvalno godinu dana.

FOTO: Privatna arhiva

Crne misli prolazile su tada kroz glavu srpskom košarkašu.

- Šta će biti posle? Kako će biti? Da li ćeš se vratiti? Da li nećeš? Operacija posle pet, šest dana. Tokom operacije verovatno je bila uneta ta bakterija. Kad sam došao posle sedam dana na kontrolu, on (lekar op.a.) mi je rekao imaš temperaturu, ali to je normalno. Kao, otvarali smo ti koleno. To je meni bilo čudno u tom trenutku.

Posle operacije oporavak nije išao kako treba, što nije previše brinulo turske lekare.

- U redu je da imaš temperaturu, dan, dva... Da ti svaki dan bude sve bolje i bolje. Meni je bukvalno bilo sve gore i gore. Šta da radim više u Bursi tamo? Kraj sezone za 20 dana. Mene očekuje godinu dana pauze. Istekao mi je ugovor. Ja rekoh, jel mogu ja za Srbiju da idem? Kaže može. Stavio mi je longetu, zavoje, čuda... I kao, obaveštavaj me.

I tada nastaje težak period u životu Ivana Paunića, umesto oporavka, usledile su besane noći

Foto: N.Paraušić

- Nisam smeo te dve, tri nedelje da radim nikakve terapije. I ja vidim, svaki dan, sve veća i veća temperatura, 37,5, 37,7, 38, 38,2. Šaljem doktoru bukvalno svaka dva dana poruke. Doktore, juče sam imao visoke temperature. On odgovara da je to normalno, imao si veliku operaciju. I sad, šta ti da znaš? Nikada povredu nisam imao... Ja sam ono, slepo verovao doktoru.

I onda Ivan Paunić shvata da tu nešto ipak nije u redu.

- Kod kuće sam gledao neki film. I ono, bukvalno gorim. Temperatura 39, više ne znam šta da radim. Pošto se vidi taj deo zavoja, vidim da se na njemu pojavio, kao žuti krug. I meni tu panika! Znaš da je gnoj! Da nije dobro. I odmah sam aktivirao doktora iz reprezentacije. Kaže, dođi u Atlas da te vidimo. Ja tamo, doktori se hvataju za glavu.

I tada počinje borba za život, iako dotad Ivan Paunić nije bio svestan da je toliko brzo smrti.

- Kažu doktori, ovo je već sepsa. Kao, da molimo Boga, da nije uhvatilo kost. Ili da ne uđe u krv. Ako je uhvatilo kost, sečemo nogu! Ako uđe u krv, ti si mrtav u roku od 24 sata! Dolaziš u situaciju da ti neko to priča. I to je bilo u 11.00 sati. Operacija je već zakazana za 13.00, 13.30 sati i ja ono... Daj Bože samo da se probudim!

Posle operacije Ivan Paunić prolazi kroz neverovatnu dramu.

- Ja se budim, otvaram oči, vidim doktora. Prvo pitanje, doktore, jel imam nogu? Jer mi je objasnio, da to ako dođe do kostiju... Tom delu iznad kosti... Mora da se seče noga. I tu doktor kaže. Zapiši današnji dan. Da ga slaviš, više nego rođendan! Kaže, na milimetar je bilo. Da si došao uveče, odsekli bismo ti nogu! A, sutradan da si došao, to bi ušlo u krv i ćao - objasnio je svoju životnu dramu Ivan Paunić.

