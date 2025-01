"NBA GA NE ŽELI!" Legendarni košarkaš oštro udario na Amerikance, a za sve je kriv Nikola Jokić

Nikola Jokić ima još jednu fantastičnu sezonu, ali uprkos izvanrednim brojkama i fenomenalnoj igri srpskog centra, NBA legenda smatra da Somborac ne dobija pažnju kakvu zaslužuje.

FOTO: Tanjug/AP

Kevin Garnet je istakao u podkastu "Ticket & The Truth" sa Pol Pirsom da ga Jokić podseća na Vilta Čemberlena.

- Jokić je Vilt, radi nešto što je radio samo Vilt. Nije veliki atleta, igra polako, igra u svom ritmu... Nije čudo, ali kada ga gledaš - efikasan je. Konstantan je, on je kao Sabonis. Ako pomislim na nekog da je ovako igrao i dominirao je Arvidas Sabonis, otac. Ako znaš starog Saba, 220 centimetara, baca loptu iza leđa, glave, eurostep u to vreme, zakucavanja preko ljudi, horog... Vrati se i gledaj šta je radio dok je bila Jugoslavija. Puši cigare, ima frizuru tarzanku... Mislim da je bio u boljoj fizičkoj spremi Sabonis i on je prvi koji je to radio. A Jokić će biti jedan od najboljih centara ikada jer sada dominira - jasan je bio Kevin Garnet.

Čuveni košarkaš je rekao da NBA liga želi nekog drugog da bude glavno lice.

- Znam da NBA liga ne želi da Jokić bude glavno lice lige. Mislim da hoće da Viktor Vembanjama bude lice lige. Dža Morant takođe, kod mene u kraju svi kažu da je on. Gledam klince, hoće da budu Dža Morant, hoće da budu Entoni Edvards... Pogledajte Memfis, drugi su na Zapadu. Aha ne, Roketsi su drugi, nema veze. Trebalo im je više iskusnih igrača i dobili su ih, ali prvo moramo da ih vidimo u plej-ofu. Ako gradite tim za budućnost, potrebni su vam superstarovi kao što su Dža, Edvards, Džejlen Grin, to je taj atleticizam kojeg se svi plaše, a mora i da se igra odbrana. Hjuston, Memfis i Oklahoma su građeni za budućnost - poručio je Garnet.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu