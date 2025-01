"SUDIJE SU KRIVE, TO NAS JE JOŠ VIŠE MOTIVISALO": Slukas posle preokreta sezone u Evroligi

Košarkaši Panatinaikosa vratili su se na pobednički kolosek u Evroligi, i to pobedom protiv ekipe Žalgirisa u "vreloj" OAKA areni nakon što je preokrenuo zaostatak od 20 poena! "Zeleni" su trijumfovali rezultatom 89-76,

Foto: Profimedia

Kostas Slukas otkrio je da su loše sudijske odluke pogurale PAO ka preokretu.

- Pre svega, rekli smo da se utakmica može preokrenuti. Trebalo je samo jedan klik da se to promeni. Nan je pogodio trojku, ali ne slažem se da je to promenilo momentum utakmice. Momentum se promenio onog trenutka kada smo izašli na teren i dali sve od sebe. Možda smo izgubili razum zbog sudijskih odluka, ali to nije moj posao da komentarišem. Mi smo uradili svoj deo posla i ostvarili veoma važnu pobedu. Morali smo da podignemo odbranu i kontrolišemo ritam, a pre svega da se koncentrišemo i igramo konkretne napade. Mi smo bili spremniji, više smo se borili u odbrani, a pomogla nam je i publika koja je verovala u kontranapad i na kraju se to i dogodilo. Insistiraću na podršci publike koja je gurala i pomagala timu. Videli su da je situacija bila malo teška. Žalgiris je veoma dobra ekipa, a nama se videlo da smo bili malo ispražnjeni posle meča sa Olimpijakosom, ali uprkos tome smo ostvarili veoma važnu pobedu - rekao je Slukas.

Slukas je istakao i da ekipi uopšte nije lako zbog povreda dva visoka igrača.

- Problem sa visokim igračima je veoma ozbiljan. Dva naša ključna igrača su odsutna već duže vreme i svi moramo da se podignemo na viši nivo kako bismo popunili tu prazninu. Najvažnija je pobeda. Moramo da se fokusiramo na svaku pobedu pojedinačno i da nastavimo dalje - rekao je Slukas.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu