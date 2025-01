JOKIĆ UTUČEN KAO NIKADA PRE: Ne može sebi da oprosti jedno

NIKOLA Jokić imao je sjajno veče kada je učinak u pitanju, ali je bio tragičar Denvera protiv San Antonio Sparsa.

Jedna asistencija nedostajala je Srbinu za tripl-dabl, a umesto nje upisao je izgubljenu loptu koja je na kraju Denver koštala pobede.

Reprezentativac Srbije bio je razočaran i utučen, a novinarima je prvo objasnio kako je pogrešio.

- Bila je to akcija sa mnom i Džamalom koja inače funkcioniše dobro. On mi je dao loptu, možda je trebalo da šutnem odmah. Probao sam da uđem u kontakt, a Šampejn se približavao. Nisam mogao dovoljno da uđem u kontakt sa Vembijem, probao sam da šutnem ali je on već bio tu. Nisam hteo da mu dam da me blokira, a možda je trebalo. Možda bi lopta izašla napolje. Bacio sam loptu, bila je to jako loša izgubljena lopta - rekao je Jokić i dodao:

- Malo sam čekao, ušao sam u reket, ali definitivno sam mogao bolje. Da sam promašio možda bismo uhvatili i skok jer su dvojica igrača bila na meni. On je specijalan igrač, nikako nisam mogao da ga izguram jer je koristio ruke, a Šampejn je bio tu, plašio sam se da mi ne uzme loptu.

Nakon njegove greške, ostale su dve sekunde, međutim igra nije zaustavljena, pa su Nagetsi prihvatili poraz bez još jednog pokušaja.

- Bila je to svačija greška po malo. Mogli smo da tražimo tajmaut, pa da probamo da imamo neki pristojan šut, ali ko to zna? Možda se to i ne bi desilo, to niko ne može da zna.

Iako je Jokić bio najefikasniji, Vembanjamina partija će se više pamtiti, a Nikola ne krije koliko poštuje mladog Francuza, koga je hvalio i prošlog leta.

- Olimpijske igre su drugačije i igranje za nacionalni tim je druga stvar. Sada je drugačiji igrač i bolji nego prošle sezone. Biće još bolji kako bude skupljao iskustvo, uz promene na telu i uz rast tima. Mislim da je specijalan igrač i biće potpuno unikatan igrač koga ćemo pamtiti zauvek - naglasio je Jokić.

