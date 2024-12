VRATIO SE TRISTAN VUKČEVIĆ! Bivši košarkaš Partizana konačno dobio šansu

Srpski košarkaš Tristan Vukčević odigrao je prvi meč u sezoni za Vašington u NBA ligi ali nije imao zapažen učinak u porazu njegove ekipe na gostovanju Oklahomi (123:105).

Foto: AP

Vukčević je na parketu proveo tri i po minuta i za to vreme u statističkim kolonoma upisao je jednu blokadu. Bivši košarkaš Partizana je od početka sezone bio u Kapital Sitiju Go Go, franšizi Vizardsa u G ligi, a vratio se u prvi tim Vizardsa pošto se potpuno oporavio od povrede.

Bogdan Bogdanović zbog povrede nije bio deo utakmice Atlante u pobedi nad Minesotom 117:104, a Vasilije Micić nije bio zapažen u porazu Šarlota kod kuće od Hjustona (114:101), petog u nizu i 13. u poslednjih 14 mečeva.

Srpski reprezentativac je za 15 minuta ubacio tri poena (1/6 iz igre) i upisao dve asistencije.

