PARTIZAN SE OGREŠIO O VUJOŠEVIĆA! Nebojša Čović: "Dule, zaslužio si – doživotno"

Posle deset godina od čuvenog televizijskog duela u Utisku nedelje, Nebojša Čović i Duško Vujošević su ponovo izašli pred kamere, u potpuno drugačijim ulogama. Bilo je reči i o kartama za prvi red na mečevima Partizana.

FOTO: N. Paraušić

U kultnoj emisiji "Utisak nedelje", gde su dvojica košarkaških radnika gostovala 2014. godine, kod Olje Bećković, mogle su se čuti poprilično oštre reči koje su tada uzburkale javnost. Situacija se značajno promenila, pa su predsednik Košarkaškog savez Srbije, te bivši trener Partizana i sadašnji selektor "orlova" Svetislav Pešić, javnosti pružili poprilično smireniji razgovor u "Kida show".

Čović je nedavno sa mesta predsednika Crvene zvezde direktno prešao na mesto prvog čoveka Košarkaškog saveza Srbije, što je zasmetalo mnogim navijačima Partizana.

Viđen je zatim i na jednoj evroligaškoj utakmici Zvezde, gde je sedeo dok je bio predsednik kluba, a na to je u "Kida show"-u rekao da ne mari mnogo za mišljenja drugih.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Što me više pritiskaju neki do čijeg mišljenja mi baš nije ni stalo, pravo da vam kažem, sve je veća šansa da ću ostati tamo da sedim. Mogu ja da komentarišem i Zvezdu, bez obzira na to što neki misle da treba da sedim ovde ili da sedim onde. Ja sedim tamo gde ja hoću - rekao je Čović i otkrio da je poslednji put u svlačionici crveno-belih bio dva dana pre izbora za predsednika KSS-a, kada je došao da se pozdravi.

Tema je ostala na stolicama, ali se preselila u crno-bele redove, odnosno situaciju vezanu za to da Vujošević ne može da sedi u prvom redu na utakmicama Partizana, jer su ta mesta rezervisana za sponzore.

- Nisam zahtevan kao Dule da moram da sedim u prvom redu, mada moram da ti kažem, ti si zaslužio u Partizanu doživotno da imaš jedno, tri, pet mesta u kortsitu, na mestu koje ti biraš, pa makar vodio i Božu Koprivicu - rekao je Čović svom nekadašnjem suparniku.

Vujoševićev je potvrdio svoj stav, koji je bio i odranije poznat.

- Zvezda ima svoje zvezde. Da li Partizan treba da ima svoje partizane, ali mora da ima svoje legende - rekao je Vujošević.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

