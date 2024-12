DA LI JE NA POMOLU BOMBA? Denver objavio fotografiju Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića, a tu je i čovek koji se za sve pita (FOTO)

NIŠTA od srpskog derbija u NBA ligi. Denver je razmontirao Atlantu - 141:111 na krilima Nikole Jokića, a kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović je preventivno ostao na klupi zbog toga što je imao problem sa upalom levom kvadricepsa.

Naime, momak iz Sombora je opet dominirao sa 48 poena, nakon što je 24 sata ranije dao 56 protiv Vašingtona, pa je u samo 24 sata postigao 104 poena, imao 30 skokova i 16 asistencija.

A pre meča se na Instagram stranici Denvera pojavila fotografija na kojoj se vidi kako Nikola Jokić ćaska sa saigračem iz reprezentacije, a sa njima je bio i menadžer Miško Ražnatović.

Bio je to znak za navijače, koji su u komentarima pisali da žele da vide Bogdanovića u Nagetsima. Videćemo da li će se ovo desiti, navijači već mesecima prizivaju Bogdana u Denver, a Jokiću bi dobrodošla pomoć saigrača iz reprezentacije. A uz to se i letos šuškalo da bi moglo doći do tog transfera.

