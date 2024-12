HITAN APEL ŽELJKA OBRADOVIĆA! Trener Partizana je zamolio navijače pred Žalgiris

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da Žalgiris ima kvalitetne igrače i dodao da očekuje zahtevnu utakmicu protiv ekipe iz Kaunasa.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova ekipu Žalgirisa u meču 13. kola Evrolige.

"Prvo, nešto što je veoma lepo je to što ćemo imati priliku da vidimo našeg nekadašnjeg igrača Alena Smailagića i naravno bivšeg trenera Partizana Andreu Trinkijerija. Kad smo kod njega, Žalgiris je baš njegov tim, kad to kažem mislim na način kako igraju, na njihovu sposobnost da se adaptiraju na svakog protivnika", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

On je naveo da očekuje zahtevnu utakmicu i dodao da Žalgiris ima kvalitetne igrače.

"Nije slučajno da su tim koji je u Evroligi primio najmanje poena, svaki detalj u njihovoj pripremi utakmice je izuzetno važan. Oni su zasluženo tu gde jesu na tabeli, čak su neke utakmice koje su izgubili mogli da dobiju. Trebalo bi da vodimo računa o ritmu utakmice, kako ćemo i na koji način da igramo", izjavio je trener Partizana.

Obradović je istakao da je Loni Voker lider Žalgirisovog tima i da igra izvanredno.

"Vidi se koliko mu veruju i trener i saigrači, sve ključne lopte su u njegovim rukama i on odlučuje. Bitan je igrač, ali oni igraju timski i ne možemo da pričamo samo o jednom igraču. Imaju kvalitet da mogu da igraju sa četiri 'mala' i tri 'visoka', menjaju ritam utakmice. Neverovatno kako se adaptiraju na svakog protivnika i to je ono što je važno", poručio je Obradović.

Trener Partizana je zamolio navijače "crno-belih" da navijaju fer i sportski, bez ubacivanja predmeta na teren kako klub ne bi snosio posledice.

"Ja bih da kažem još nešto, a to je da smo treću godinu zaredom u Evroligi i ponosni smo naravno na sve ono što se dešava, na ovaj broj navijača koji imamo, koji je ubedljivo najveći čak i za NBA timove. Ono što bi voleo da naši navijači shvate, to je da imamo cilj koji je važan, a to je da dobijemo trogodišnju licencu. Da niko ne prelazi ovu liniju terena, da se niko ne vređa, jer to su sve faktori koji utiču da li će Partizan dobiti licencu ili ne", rekao je Obradović i dodao:

"Svi mi koji smo ovde, trebalo bi da radimo na tome, kad kažem svi mi, mislim na upravu, na igrače, trenere, navijače. Svi smo mi Partizan i od svih nas zavisi da li ćemo doći do onoga što želimo, a to je da budemo stalni članovi Evrolige. Molim da se pristojno ponašaju, da nikog ne vređaju i da najlepša slika ode iz ove Arene".

Partizan se nalazi na 14. mestu na tabeli Evrolige sa učinkom 4-8, dok je Žalgiris na osmoj poziciji sa sedam pobeda i pet poraza.

