"SAD NEMAM GDE DA STAVIM VINO" Trinkijeri analizom Partizana nasmejao sve do suza

Košarakaši Partizana dočekuju Žalgiris u utorak od 20.30 u okviru Evrolige, a pred ovaj susret govorio je aktuelni strateg litvanskog kluba i nekadašnji trener Partizana Andrea Trinkijeri.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Trinkijer i je na početku razgovora rekao da nije siguran da li će moći da kontroliše emocije kada bude ušao u Arenu.

- Iskreno da ti kažem, ne znam da li ću uspeti. Jer, svaki drugi dan pričamo o Partizanu. Kad si bio igrač ili trener crno-belih, to nikad ne ide iz tebe. Kad igram protiv Partizana i kad mi navijači pokažu onako poštovanje izuzetno mi je teško da vodim tu utakmicu. Sa druge strane, još mi je teže kad znam koliko je to dobar tim. Beograd zna mnogo da ti da, ali i da zauzvrat puno traži. U miru sam sa samim sobom, znam koliko će mi biti teško, ali znam i koliko mi je drago da dođem u Arenu.

Napravio je i paralelu između litvanskih i navijača sa ovih prostora.

- Imaju mnogo sličnosti, opet jako su različiti. Na Balkanu je sve vatra, sve do smrti i sve sad, danas i ovde. Ta strast, ludost, taj pritisak… Recimo da je i Grčka deo Balkana. Samo tamo je takav pritisak i strast. Nema postoji ništa drugo, danas je košarka, utakmica, važna utakmica, derbi i to je životno važno. Dođe 20, 25 hiljada ljudi.Ovo je baltička zemlja, hladno je i nije tako vatreno, ali ista je ljubav, ogromna ljubav prema ekipi. I ta ljubav, svakodnevna, čak i kad si loš me podseća na Partizan. Za nju moraš da se trudiš, da se bacaš, žrtvuješ telo, srce i dušu za ekipu i na kraju ako nisi bio dovoljno dobar, sve će ti oprostiti. Da bi se to desilo moraš da se bacaš u vatru.

Poslao je poruku navijačima Žalgirisa.

- Drage volje bih rekao, ali ne znam šta mogu da očekuju. Znam samo da mi je uvek vrlo, vrlo specifično i da me u srce dira kad uđem u Arenu ispred mojih navijača. Pokušaćemo da prikažemo najbolji Žalgiris koji možemo. Normalno, nismo zadovoljni u ovom trenutku, kad smo posle jedne fantastične, možda i najbolja utakmice u sezoni, igrali najgoru. Ali tako je kako je, idemo sad da nas ne "pojedu". Moraćemo mnogo da se napatimo kako bismo izdržali težinu te utakmice, da ne budemo samo gledaoci. Nadam se da ćemo ostanemo u utakmici i igramo svih 40 minuta, na kraju ćemo videti šta smo zaslužili - bio je jasan Italijan.

Na kraju je na vrlo zanimljiv način analizirao Partizan, sa posebnim akcentom na "večiti derbi".

- Znao sam da će u jednom trenutku Partizan početi da igra vrhunski i da dobija velike utakmice. Po meni u Partizanu najvažniji čovek je trener. Uvek imam specifičan pogled ka crno-belima, uvek će biti moj klub. I znam da nema niko bolji od Željka za taj klub. Imali su težak period i teške poraze, ali sam odmah video da se tamo nešto konstruiše, gradi. Trebalo je samo da dođe do jedne velike utakmice i da to počne da ide svojim tokom.

Dodao je harizmatični stručnjak da je dobio opkladu zbog Partizana.

- Dobio sam dve večere i fantastičnu bocu vina, jer sam se sa mojim igračima i pomoćnicima kladio ko će dobiti derbi. Bilo je samo pitanje vremena, da tim oseti da može. Evroliga je izuzetno teška i ubija u pojam. Čim malo padne koncentraciju i spustiš fizikalije gubiš utakmice sa svakim protivnikom. A svaka utakmica je tako bitna, kritično važna, tako teška da je bolje da ne gledaš tabelu, nego samo da radiš i pokušavaš da budeš bolji svakog dana - rekao je Trinkijeri za "Meridian sport".

Na kraju je zaključio u šaljivom stilu da nema gde da stavi vino koje je dobio.

- Zvezda je u tom trenutku igrala fantastično i svi su mislili – evo, biće to jedan dobar zalogaj. Bila je domaćin, imala sve – veliki roster, iskustvo, domaće igrače koji su igrali milijardu derbija. Svi, cela Evropa, pazi, i moja svlačionica, nema ko tako nije mislio. I samo sam rekao: "Okej, ti ćeš večeru, ti ćeš bocu vina, ti ćeš drugu večeru". I svi su pali. Lagano. I sad nemam mesta gde da stavim vino - zaključio je.

Trinkijeri je vodio crno-bele od 2018. do 2020.

