"NISAM ZNAO NIŠTA, A ONDA JE DOŠAO LAZIĆ..." Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde otkrio nepoznate detalje o "večitom derbiju"

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće prvi večiti derbi u okviru 11. kola Evrolige, a pred ovaj susret govorio je nekadašnji plejmejker Crvene zvezde, Dilan Enis.

FOTO: N. Paraušić

- Sećam se našeg kapitena (Branka Lazića), on je rekao "možemo da izgubimo od bilo koga, ali ne možemo od Partizana". Tada to nisam shvatao, ali shvatam to sada, naravno da ne želite da izgubite tokom sezone, ali to je više od samo jednog meča. Bilo je do toga ko je više pripremljen za taj megdan. Ja sam baš voleo derbi, to je nešto što ne možete objasniti nekome ko nije igrač u Evropi - ispričao je on.

Dodao je i da ovah dzek nije za svakoga.

- Reći ću da derbi nije za svakoga. Moja deca dolaze na utakmice u Španiji, rekao bi da je to više familijarna atmosfera, čak i veliki okršaji, na primer protiv Barselone, kada je puna arena moja deca dolaze, ali za derbi… Ja ne bih smeo da dovedem decu. Ali, kao neko ko voli košarku... treba da iskusite takvo nešto, i treba da idete sa nekim ko je iz Srbije i može da vam pomogne dok ste tamo. Definitvno predivno iskustvo.

Podsetimo, Enis je igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2017/2018.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.